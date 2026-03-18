正義女神丨陳煒「兒子」劉倬昕反串爆紅 陰沉眼神獲激讚 7歲驗出係資優生擁超強學歷

TVB與優酷聯合出品的劇集《正義女神》將於3月30日首播，今次演出陣容相當強勁，由佘詩曼聯同譚耀文、陳煒與、蔣祖曼和周嘉洛等人演出，全25集審理超過20宗少年犯罪個案，包括「高成彬天台殺人案」、「毁墳案」、「刀砍姊妹案」、「少女殺嬰案」、「縱火案」、「校園霸凌案」、「少女援交平台案」、「殺貓案」、「非法處理屍體案」及「Live House謀殺案」。

佘詩曼曾特別提名讚劉倬昕

劇集在3月16日率先在內地優酷平台播出後，瞬間引爆網絡熱議，首集登場的「高成彬天台殺人案」，飾演14歲少年犯「高成彬」的劉倬昕（Sam）意外成為全網焦點，「聲淚俱下」的自辯戲、「陰沉眼神殺」不單贏盡網民讚賞，連佘詩曼都曾特別提名讚劉倬昕的演出：「佢唔止係故事靈魂人物，演技仲令我好有驚喜呀。」

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劉倬昕「聲淚俱下」自辯戲贏盡讚賞

為了緊貼「少年犯罪」主題，劇集起用了大批年青演員參與個案演出，當中反串兼逆齡飾演14歲少年犯「高成彬」的劉倬昕，因新鮮面孔、出色演技及「陰沉眼神殺」備受高度關注，其中一場「聲淚俱下」的自辯戲更是贏盡讚賞：「非常好睇，又一經典劇，勁，好多新演員都做得好好，尤其是由女演員主演的重要少年犯高成彬，雖然未記得呢個演員真名，但將來一定記得。」、「高成彬的演技真的厲害，超級好。」、「我對他戴的這副眼鏡感到恐懼。」對於新劇備受關注，劉倬昕感恩地說：「好想多謝每一個喺社交媒體同我講加油同埋支持我嘅人，每一個留言我都有睇，作為一個新人竟然可以畀大家關注到，實在係好幸福嘅事，好感恩。」談到有不少網民對於劉倬昕反串演男生大感好感，劉倬昕透露：「其實當時casting嘅時候，男同女嘅角色我都有試過，但可能自己本身係男仔性格，有啲女仔戲仲未駕馭到。慶幸佳導搵到適合我嘅位置，而且相信我會做到！」

劉倬昕本身擁有超強學歷

劉倬昕本身擁有超強學歷，她不單是香港大學犯罪學碩士畢業生，並以一級榮譽完成語言學及性別研究，更將於今年9月再進修Postgrad教育。劉倬昕中學時就讀名校拔萃女書院，除DSE以 Best 5 29分的佳績脫穎而出，7歲時更被驗證為資優生，絕對是一名學霸。除了讀書，劉倬昕體育及藝術才華亦相當突出，曾贏得龍舟世界錦標賽季軍，以及以全國大學生400米亞軍身份、代表香港出戰各項國際賽事，文武雙全！劉倬昕在2021年因陪友人面試、意外考入第31期TVB藝員訓練班，自此開啟演藝事業，她曾在J2節目《我要瞓鬥》中成功挑戰60小時不眠不休，勇奪冠軍並贏得10萬元獎金！除了《瞓鬥》，劉倬昕還參加過《福祿壽訓練學院》，憑撼爆頭的「人肉籃球」表演令人留下深刻印象。劉倬昕亦曾參演《異空感應》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《非分之罪》、《黑色月光》、《反黑英雄》及《臥底嬌娃》等劇集演出，並經常出演軍裝警察。

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正義女神丨第一集劇情率先睇：