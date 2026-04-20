金像獎2026丨張叔平贏「最佳剪接」 韋羅莎頒獎全晚最尷尬 網民讚大師水準才能剪出《風林火山》

在昨晚（19日）舉行的第44屆香港電影金像獎頒獎典禮上，出現了被網民稱為「年度最尷尬」的一幕。實力派演員韋羅莎獲大會安排，與導演陳茂賢一同頒發「最佳剪接」，而得獎者張叔平，曾將韋羅莎在《風林火山》的戲分全部剪走，由她頒獎確是甚為尷尬。然而韋羅莎在台上展現了極大的專業精神，她表示：「作為一個演員，拍攝時做好自己本份就得，套戲出來好睇，大家鍾意最重要。電影為上，大局為重。」由於張叔平並未到場領獎，拍檔陳茂賢更即場開玩笑，讓韋羅莎直接將獎項拿給張叔平，將這個「黑色幽默」的場面推至高峰。

張叔平與王家衛一直是最佳拍檔

張叔平是香港電影界殿堂級的美術指導、服裝設計師及剪接師，他與導演王家衛的合作始於1988年的《旺角卡門》，之後的《東邪西毒》開始，他便一手包辦王家衛所有電影的美術指導與剪接，共同開創了獨樹一幟的電影美學。其才華橫溢，2014年更憑藉《一代宗師》獲得第86屆奧斯卡金像獎「最佳服裝設計」提名，國際地位斐然。

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關淑怡曾被張叔平剪走《春光乍洩》戲分

張叔平至今已是他第15次入圍金像獎「最佳剪接」，並第4度獲獎，但其剪接風格早已是業界傳奇，為了電影的最終節奏，他從不吝嗇「犧牲」演員的演出，歌手關淑怡在《春光乍洩》中的戲份就被完全剪走，至今仍是影迷熱議的話題。

網民讚張叔平能剪出《風林火山》已應得獎

這次充滿戲劇性的場面，迅速在網上引發熱議。網民紛紛留言，笑稱「被張叔平剪，沒仇報的」，點出他在行內的崇高地位，有網民指出有5小時版本，韋羅莎隨時可以重新出場，亦有不少網民提出能把《風林火山》剪成一部完整的電影，張叔平贏得「最佳剪接」，確是實至名歸。

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