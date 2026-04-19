金像獎2026｜杜德偉首奪最佳男配角 母為歌后張露 曾戀多位女星 娶細24歲妻曾不被看好

金像獎2026／杜德偉／最佳男配角／風林火山丨在2026年4月19日晚舉行的第44屆香港電影金像獎頒獎典禮上，競爭激烈的「最佳男配角」獎項最終由入行41年的杜德偉（Alex To）憑藉電影《風林火山》中的破格演出奪得。杜德偉早前已憑此角榮獲2026香港電影導演會年度頒獎典禮的「最佳男配角」，此次在金像獎上擊敗陳湛文、袁富華、黃又南及林家熙等強勁對手，以大熱姿態首度提名並成功獲獎，為其演藝生涯寫下光輝一頁。

《風林火山》造型突破演活癲狂反派

杜德偉在《風林火山》中飾演的「李文狄」一角，無論在造型或角色性格上均有極大突破。他一改以往帥氣形象，以蓬亂的鬚髮塑造出粗俗不羈的接班人，與金城武飾演的弟弟形成強烈對比，其兼具野蠻與脆弱的雙重特質，將兄弟間的權力鬥爭演繹得淋漓盡致。對於入行超過四十年首次獲得金像獎提名，杜德偉曾坦言是他從未想過的經歷，並視之為「最好的生日禮物」及對其演藝事業的一大鼓勵。

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杜德偉出身演藝世家曾陷低潮

杜德偉的演藝之路並非一帆風順。他出身於音樂世家，母親是「中國歌后」張露，父親為著名鼓手，憑藉《新秀歌唱大賽》冠軍身份入行後，以其前衛音樂風格及火辣舞姿走紅。然而，他曾因與吳君如、周汶錡的戀情及個人風波而備受關注，事業一度陷入低潮。直至2012年，他與比自己年輕24歲的攝影師李曉冰（Ice）結婚，並育有一子，昔日的樂壇壞孩子徹底轉型，成為將家庭放在首位的愛家好男人。

杜德偉受吳孟達啟發磨練演技

能夠在演技上獲得肯定，杜德偉曾表示已故前輩吳孟達（達哥）對他影響至深。他憶述早年與吳孟達合作拍劇時，對方不僅贈書《角色的誕生》，更言傳身教，讓他明白到演員必須刻苦耐勞，並要徹底讀通劇本。正是這種對演戲的敬業態度與不斷的自我要求，讓杜德wet在演藝路上持續進步，最終憑藉《風林火山》中的精湛表現，贏得了香港電影金像獎的殊榮，證明了其在歌唱以外的演員實力。