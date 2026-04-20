金像獎2026｜林敏驄專登亂噏成TVB直播？紅地氈言論成鐵證 網民圍剿爛gag：低俗又唔好笑

昨晚（4月19日）舉行的《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮，頒獎嘉賓林敏驄在台上不僅將直播方ViuTV誤認為TVB，更向搭檔盧慧敏示範「猴子偷桃」，連串失控行徑令場面尷尬至極，其後更被網民翻出他早在紅地氈環節已有同樣言論，質疑其「失誤」是刻意製造話題，惹來網民評擊。

林敏驄台上錯認ViuTV盧慧敏急救無效

當晚林敏驄與盧慧敏一同頒發「最佳美術指導」獎項，在正式頒獎前，林敏驄先為自己的演唱會宣傳，其後在與盧慧敏的對答中，竟語出驚人地說：「不如做姜濤？哎呀唔得喎！呢度TVB嚟！」由於本屆金像獎已是ViuTV連續第五年直播，此言一出，全場嘩然，身旁的盧慧敏立即高聲糾正：「唔係呀！」

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林敏驄台上示範「猴子偷桃」

然而林敏驄未有收斂，反而裝作驚訝地追問：「唔係TVB嚟㗎咩？」接著更變本加厲，開玩笑指姜濤已取代金廣誠成為「ViuTV總經理」，令現場氣氛再度陷入冰點。儘管盧慧敏多次嘗試將話題拉回正軌，但林敏驄依然故我，甚至聲稱對付姜濤非常簡單，並即場向盧慧敏示範「猴子偷桃」手勢，嚇得盧慧敏馬上縮手，並迅速帶入提名片段，才終結了這場鬧劇。

網民質疑林敏驄為博出位

這段災難級的頒獎環節迅即在網上引發熱議，大部分網民對林敏驄的表現給予負評，有網民更直言：「希望下年唔好再搵林敏驄啦，老尷到呢，啲gag又低俗，又抽水又偷桃。」該網民補充，電視台的Gag已經過時，「Viu都播咗幾年啦」，批評其笑話非常老套。其他網民亦紛紛附和，認為他「去邊度頒獎都9唔搭8，成日懶好笑但講嘢勁唔得體」、「同一個gag....玩足幾年，乜都厭啦！」，其表現令人反感。事實上，林敏驄的「失憶」並非僅此一次。早在頒獎禮前的紅地氈環節，他在接受ViuTV主持訪問時，已指着鏡頭誤認是TVB，當時幸得主持陳安立即時糾正。如今在台上重蹈覆轍，令不少網民質疑他是否真的搞錯，還是刻意藉此製造話題，博取關注。

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