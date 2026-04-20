58歲郭藹明素顏照流出 美貌搶鏡「靚到發光」極震撼 劉青雲一舉動驚現怕醜反差萌

劉青雲與郭藹明結婚多年，向來是圈中的模範夫婦，二人世界過得甜蜜又寫意。近期夫妻二人暫時放下工作，全心投入於悠閒的旅遊生活，繼早前被網民在雲南、廣東及洛陽偶遇後，近日他們的身影，出現在風景如畫的貴州荔波小七孔景區，享受山水間的寧靜。

劉青雲郭藹明遊遍神州大地

從網民分享的影片和照片中可見，現年58歲的郭藹明，穿著淺藍色短袖襯衫搭配牛仔褲，頸上繫著一條鮮黃色的絲巾，為簡約的造型增添了一抹亮色，時尚觸覺絲毫不減。最讓人驚嘆的是，郭藹明幾乎是全素顏出鏡，在沒有妝容的加持下，她的皮膚依然超白兼氣色紅潤，被讚「靚到發光」，配上臉上掛著的甜美笑容，散發出由內而外的優雅氣質，完全看不出真實年齡，百分百是凍齡美人。

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劉青雲穿遊客裝打扮貼地

在郭藹明身旁的影帝劉青雲，打扮極為樸素低調，完全融入遊客之中，毫無巨星架子。他身穿一件橙色T恤，頭戴一頂白色鴨舌帽，一身休閒裝束顯得十分輕鬆自在。在旅途中，他時而安靜地陪伴在太太身旁，時而欣賞著周圍的風景，全程表現得非常放鬆，與普通出遊的市民無異，盡顯親民貼地的本色。

劉青雲被認出「社恐」低頭玩手機

在其中一段影片中，劉青雲夫婦二人並肩坐在竹筏上，悠然自得地漂流在碧綠的湖水中，畫面本已十分寫意。有趣的一幕發生在他們被遊客認出時，夫婦二人展現出截然不同的反應。郭藹明心情極好，面對鏡頭大方地揮手致意，臉上掛著燦爛的笑容，親和力十足。然而，身旁的影帝劉青雲似乎有些害羞，被認出後，他沒有直視鏡頭，反而默默地低下頭玩起了手機，但二人最終與一位幸運的粉絲合照留念，親民作風獲得網民一致好評。

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