中年好聲音4丨可嵐揭單親媽媽辛酸史含淚獻唱 曾為養家做一事滿身瘀傷從不言悔

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》將於今晚（19日）迎來「團隊搶分戰」的激烈下半場，由「尤淑情隊」正面對決「吳亦偉隊」。賽事採用六輪一對一PK形式，兩隊需在出場前30秒內臨時決定人選，未知對手的刺激玩法讓戰況更添變數。此外，每隊均有一次使用「天喜堂王牌」獲得雙倍得分的機會，最終得分較低的隊伍將面臨淘汰兩名成員的殘酷結果，令每位參賽者都背負著沉重壓力。

可嵐揭單親媽媽辛酸路

本集焦點落在身兼「斜槓族媽媽」的可嵐身上。她坦言曾因《中3》未能晉身100強而陷入低潮，但相信這是上天最好的安排。為了有彈性時間照顧兒子，可嵐在十多年前離婚後，除了努力考取專業資格，更曾擔任特技替身賺取生活費，即使滿身瘀傷也從不言悔。她在台上哽咽分享，自己並非最好的媽媽或歌手，但為了兒子會堅持以勤力拼搏。今晚她將以全黑搖滾造型，激情獻唱Dear Jane的歌曲《那裏只得我共你》，並將歌曲送給兒子，坦言歌詞「吻下去」讓她憶起母子倆走過的艱苦歲月，場面非常感人。

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陳旭培挑戰粵語歌遭評審質疑發音技巧

另一位備受關注的選手，是向來擅長英文歌的陳旭培。他將在《中4》舞台上首次個人獻唱廣東歌——張學友的高難度作品《這麼近（那麼遠）》。陳旭培坦承，因覺得廣東話的咬字和發聲技巧博大精深，一直未有足夠信心挑戰。評審周國豐直言，若陳旭培自覺廣東話非強項，選唱這首歌相當冒險，因為歌曲中「一天一天日日夜夜」等歌詞對咬字要求極高。究竟陳旭培是挑戰成功還是揀錯歌？可嵐又能否憑藉感人故事晉級？樂迷們切勿錯過今晚播出的《中年好聲音4》。

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