《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王

《中年好聲音》系列的人氣評審周國豐，近年因節目爆紅，工作接踵而至。本月27日將迎來56歲生日的他，近日提前在充滿懷舊氣息的金碧酒家舉行生日派對，與家人溫馨慶祝。從現場照片和影片可見，周國豐滿場飛，笑容滿面地與哥哥、姐姐、姐夫及多位親朋好友合照，氣氛熱烈盡顯好人緣，而他的哥哥亦激罕曝光。

周國豐和哥哥如餅印

周國豐有3個哥哥和1個姐姐，這次生日會上，其中一位哥哥的現身成為焦點。這位哥哥身形高大，其鼻子和深邃的輪廓與周國豐尤如「餅印」。他對弟弟疼愛有加，更在現場拿起麥克風，高歌一曲為弟弟賀壽，場面溫馨感人。

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周國豐哥哥公開多謝弟弟

事實上，周家兄弟都熱愛唱歌。這位哥哥去年也曾在金碧酒家大展歌喉，獻唱經典金曲《上海灘》，當時他感性地說：「好感恩，周家有我這個弟弟和妹妹，多謝他們。」流露出深厚的家族情感。

周國豐補習天王兄曾是「師父」

周國豐的哥哥們都非等閒之輩。其中一位哥哥周勤才，是香港著名的中文科「補習天王」，比周國豐年長15年。周勤才不僅讀書成績優異，更是弟弟的「說話技巧師父」之一。他畢業於香港中文大學，擁有文學士、教育文憑及中文碩士學位，曾在現代教育及英皇教育等大型補習社任教超過十年，教學經驗豐富，並因推廣文化藝術在2015年獲民政事務局嘉許。

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周國豐其中一位哥哥欠債？

雖然家庭生活美滿，但周國豐也曾面對不少挑戰。多年前，曾有傳聞指他的一位哥哥在紐約欠下巨債。由於兄姊多長居外國，當時周國豐表示不清楚事件真偽，亦不知傳聞指向哪位哥哥。

周國豐曾跟利嘉兒結婚

此外，他與前妻利嘉兒的一段婚姻也曾是城中熱話。二人在2005年舉行婚禮，但婚姻僅維持3年。離婚時更驚爆兩人從未正式註冊。周國豐曾坦言，與長輩的相處問題是婚姻中的一大難題。不過，兩人分開後依然是好友，利嘉兒亦曾表示分開與第三者無關，純粹是性格不合。

周國豐辭去港台高薪厚職

周國豐於2021年辭去港台高薪厚職，其中一個重要原因是為了照顧患上失智症的年邁母親。他時常探望母親，並在報章專欄記錄與母親相處的點滴，與有相似經歷的讀者互相扶持。他曾分享母親因病情，會將新聞中的戰亂誤以為是香港的即時危機，甚至緊握電視遙控器當作電話，重複按著他的號碼，令人心酸。