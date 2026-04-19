馮盈盈晒零贅肉誘惑Body 濕身爆汗有睇頭 碩士學霸S形曲線震撼健身房

31歲的馮盈盈從港姐冠軍蛻變為「知性學霸女神」，近期更以性感形象代言內衣品牌，其「升級」後的完美體態，讓外界驚艷。近日馮盈盈透過社交平台，大方分享自己的健身日常，一句「Can't skip cardio」（不能跳過有氧運動），配上在健身房揮汗如雨的身影，日復一日的嚴格自律，雕塑了她鏡頭前零死角的線條，火辣吸睛。

馮盈盈深夜揮灑汗水操出惹火身材

馮盈盈的轉變，不僅僅是身材上的「升級」，更是對大眾刻板印象的一次有力衝擊。當她重返港大攻讀碩士時，馬上被貼上了「學霸」的標籤，攻讀營養學的她，以自己做生招牌，更成為了內衣品牌的代言人。馮盈盈用實際行動證明，知性與性感兩者俱備，而她在深夜健身房的堅持，才讓她擁有鏡頭前，令人讚嘆的完美身形。

相關閱讀：馮盈盈玲瓏浮凸身材挑戰極限冰水浴 「冰火交融」比堅尼照辣到噴火大方晒豐滿上圍

馮盈盈告別「MK港姐」變碩士學霸

回顧馮盈盈自港姐冠軍出道後，曾一度備受力捧，除了主持大騷，還參演了《果欄中的江湖大嫂》、《反黑路人甲》等劇集，星途看似一片光明。然而，自2022年初事業進入短暫的沉潛期後，她並未選擇消沉，而是果斷地重返校園，在香港大學攻讀食品產業管理市場營銷及管理學碩士。最終她以一級榮譽優等的驕人成績畢業，徹底洗去了過往的「MK港姐」形象，搖身一變成為學霸女神。

相關閱讀：馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球