55歲鍾麗緹恐被逼高齡求子？老公張倫碩仍渴望有親生子女 不排斥高科技輔助惹批評

現年55歲的鍾麗緹與比她年輕12歲的內地男星張倫碩結婚近10年，鍾麗緹將與兩任前夫所生的三名女兒都改為跟現任老公姓氏，一家五口感情要好。雖然鍾麗緹已經錯過最適合生產的年紀，但原來張倫碩仍未放棄生小朋友的計劃。近期，張倫碩在綜藝節目《初入職場·金融季》中罕見地深入探討家庭規劃，鬆口表示依然期待能與鍾麗緹擁有一個「共同的孩子」。他更進一步提到，為了實現這個願望，不排除藉助現代醫療科技的輔助，此番言論立即在網上引發了廣泛的討論。

鍾麗緹奶奶曾因未有親生孫兒感遺憾

節目中，張倫碩最初表示對於生育抱持「順其自然」的態度，但當主持人點出鍾麗緹的年齡時，他則坦率承認「肯定是要有科技的準備和干預」。他多次強調孩子對家庭凝聚力的重要性，形容孩子如同「黏合劑」，能「讓家庭特別有家庭的感覺」。事實上，這份對親生孩子的渴望也來自長輩的期盼。有網民翻出，在過去的綜藝《婆婆和媽媽》中，張倫碩的母親就曾對鍾麗緹直言，若他們沒有親生孩子，自己會覺得非常遺憾，顯見家族對添丁的重視。張倫碩也補充，假如最終未能如願，他們也能接受收養。

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張倫碩想生B惹網民兩極化熱議

這段節目內容曝光後，網上掀起了兩極化的熱議。部分網民對此表示擔憂，直指55歲懷孕生產的風險極高，批評張倫碩似乎未充分考慮妻子的身體健康狀況。與此同時，鍾麗緹過往的生育經歷也被提及，她曾在社交平台透露，自己三次分娩均為順產且未使用止痛針，生大女兒時更經歷了長達19小時的陣痛，讓網民更加心疼她若要拚四胎將面臨的辛苦。另一方面，也有許多人認為，鍾麗緹的三位女兒與張倫碩感情深厚，如今卻強調需要「共同的孩子」來做為「黏合劑」，這番話對三位繼女可能稍嫌不公。

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