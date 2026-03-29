鍾麗緹二女當眾發繼父脾氣？張倫碩被斥沒邊界感場面尷尬  Jaden疑曾被公開如廁畫面

現年53歲的「性感女神」鍾麗緹，其18歲二女張思捷（Jaden）與16歲的妹妹張凱琳（Cayla）盡得媽媽優良遺傳，近年成為外界焦點。繼早前Cayla一張自拍照疑似意外曝光姐姐Jaden如廁情況而成為熱話後，近日兩姊妹偕同媽媽鍾麗緹及後父張倫碩一家四口齊齊出席公開活動時，再次惹起新一波爭議。

鍾麗緹一家美不勝收

活動當日，鍾麗緹一家人可謂悉心打扮，盛裝登場。從影片中可見，鍾麗緹穿上一襲搶眼的螢光黃色釘珠流蘇長裙，配上精緻妝容，盡顯雍容華貴。身旁的兩位女兒Jaden和Cayla則分別穿上不同款式的粉色系公主紗裙，Jaden的低胸大裙擺設計散發小女人味，Cayla的簡約設計則更顯清純，兩姊妹仙氣飄飄，完美展現青春美貌。後父張倫碩則以型格全黑西裝登場，一家人顏值超高，並排而行，畫面美不勝收。

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鍾麗緹二女Jaden甩開後父手

不過四人並排而行齊齊登場時，卻出現尷尬的一幕。當時張倫碩主動伸出手，緊緊拖着身旁的繼女Jaden。但從畫面中所見，Jaden的表情瞬間顯得有些不悅，她隨即毫不猶豫地將後父的手甩開，身體也稍微側向另一邊。雖然整個過程僅短短幾秒，但Jaden的抗拒反應及張倫碩略顯尷尬的神情，均被鏡頭清晰捕捉。

鍾麗緹丈夫張倫碩沒邊界感？

影片曝光後，事件迅速在網上引起熱議。不少網民認為，張倫碩作為繼父，與已屆18歲的繼女Jaden在公開場合十指緊扣，此舉動顯得「沒有邊界感」，過於親密。更有1網民指出，考慮到早前的照片風波，Jaden今次當眾甩開後父的手，很可能是出於本能的抗拒，也是一種主動「避嫌」的表現，不希望再因為家庭成員間的互動而於網上被大造文章，成為輿論焦點。

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