郭富城老婆罕晒性感低胸照 三女之母方媛越生越索身材更火辣 纖腰長腿更勝從前

天王郭富城的38歲太太方媛（Moka）雖已是三女之母，但樣貌身材依然保持在極佳狀態。近日，她於社交平台小紅書分享自己的工作及家庭生活日常，當中幾張穿上黑色晚裝的性感美照，旋即成為網民焦點，盡顯其產後依然火辣的模特兒身段。

方媛穿黑色低胸裙盡顯完美曲線

從方媛分享的照片中可見，她身穿一襲黑色絲絨質地的平口低胸長裙，展現其纖細的肩頸線條和性感的鎖骨。其中一張照片，她慵懶地側躺在啡色皮沙發上，完美S形曲線一覽無遺，散發著優雅而嫵媚的氣質；另一張照片中，她手持閃亮晚宴包，回眸凝視鏡頭，魅力十足。雖然去年10月才再誕一女，但她的身材恢復得極好，小腹平坦，絲毫不見贅肉，狀態好得令人驚嘆。

相關閱讀：郭富城細女側面照流出 5個月大已現小美人輪廓 高鼻樑完美遺傳父母基因

方媛罕有參與真人騷

除了分享性感美照，方媛亦讓粉絲一窺她的日常生活。她近來罕有地參與內地真人騷拍攝，照片中可見她正在後台化妝，為工作做好準備。同時，她也沒有忽略家庭生活，貼出與女兒們共度「愉快的周末」的溫馨畫面，更在女兒上台表演前為她整理頭髮，盡顯溫柔母愛。

相關閱讀：郭富城老婆方媛生完三胎急復工殘爆？生圖被指憔悴膠原蛋白明顯流失 與上鏡相差甚遠

方媛「火鍋泡腳」引熱議

方媛還分享了一張極具特色的「火鍋泡腳」養生照。只見一個外形酷似重慶麻辣火鍋的盆內，放滿了辣椒及藥材，引來網民好奇留言：「阿王（郭富城）知不知道你拿他最愛的火鍋泡腳？」方媛隨即親民地回覆，解釋這其實是重慶的一家特色足療，功效是為了祛濕，展現其貼地和樂於分享的一面。

相關閱讀：天王嫂方媛首拍真人騷有郭富城老友袁詠儀傍實 行李揭私下真實一面 出行引大批途人圍觀