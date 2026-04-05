郭富城細女側面照流出 5個月大已現小美人輪廓 高鼻樑完美遺傳父母基因

60歲郭富城去年10月獲太太方媛再誕女兒，三寶郭詠心一直被父母保護，只曝光過出世時的眼仔睩睩萌照。BB已出世近半年，近日方媛罕在小紅書分享新片，公開「帶娃日常」，意外公開細女的側面，引發網民熱烈討論。

方媛抱細女自拍

郭富城老婆方媛昨日（4日）在小紅書上載抱住細女自拍，見到兩母女以家居裝束現身，方媛輕吻囡囡的後尾枕，大晒溫馨母女情。而近半歲大的郭詠心，頭髮烏黑又濃密，加上白皙的皮膚，側臉圓潤可愛，完美遺傳父母的精緻五官及立體輪廓。

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郭富城細女未有望鏡，但啃住手指眼定定望向前方的表情，獲網民直呼「被萌翻了」、「好可愛的寶寶」。有網民大讚：「全家都是高顏值」、「這麼小就大眼睛高鼻樑了」、「這兩口子生出的娃多好看啊」。另有網民好奇郭富城平日會將女兒遮相，難得三寶可以露面，有人即解答：「因為太小了馬上又變樣了」。

方媛袁詠儀合作真人騷

方媛早前拋低三個囡囡，首次以個人身份挑戰24小時真人騷，參與內地綜藝節目《五十公里桃花塢》第六季錄影，與老公郭富城好友張智霖的太太袁詠儀合作。方媛首次拍攝時，出入酒店被大批民眾圍觀，因表現大方稱得稱讚。

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