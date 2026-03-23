天王嫂方媛首拍真人騷有郭富城老友袁詠儀傍實 行李揭私下真實一面 出行引大批途人圍觀

郭富城的38歲愛妻方媛婚後積極造人，為老公誕下三個女兒，最細的囡囡去年10月出世。方媛坐月過後，多度陪老公去工作，而近日現身重慶被捕獲，卻與郭富城無關，方媛首次以個人身份參與內地綜藝節目《五十公里桃花塢》第六季首期錄影，節目還有袁詠儀、周濤、時代少年團成員賀峻霖、徐若晗及歐陽娜娜。

方媛出入酒店被圍觀

方媛首次挑戰24小時全天候真人騷，日前出入酒店時被大批網民圍觀，見到網民曝光的短片，方媛梳起一頭波浪長髮，戴上墨鏡離開酒店，明星感十足。當旁邊圍觀的人跟方媛打招呼，方媛報以微笑，獲讚有禮貌。

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方媛今日（23日）在微博上分享此行的準備，見到她打開行李箱表示：「每次合上行李箱就又會想到落了這個那個」。方媛為拍攝帶備帽、手提包、化妝袋、太陽眼鏡、零食、藥貼、眼罩、睡衣、抱鞋及抱枕，似乎打算以居家一面示人。

《五十公里桃花塢》公開花絮

方媛亮相的節目《五十公里桃花塢》官方微博今日公開花絮，見到方媛與徐若晗、歐陽娜娜一齊拍片，而另一條影片，袁詠儀衝向鏡頭前的周濤，又攬住對方，之後賀峻霖一同入鏡，展望隔代的友好交情。

郭富城張智霖私交甚篤

方媛老公郭富城與張智霖（Chilam）夫婦私交甚篤，未結婚前已經常結伴打邊爐，而被戲稱是「火鍋黨」。郭富城與方媛結婚時，張智霖更擔任伴郎，又不時跟太太袁詠儀約郭富城一家聚會。方媛今次亮相真人騷有袁詠儀傍住，相信郭富城可以放心。

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