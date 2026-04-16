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東張西望｜私樓破壞王縱火大廈危在旦夕  同貓仔黎寬怡展追逐戰  怒哮「冇人搵我嚟做新聞」

影視圈
更新時間：22:00 2026-04-16 HKT
發佈時間：22:00 2026-04-16 HKT

今晚《東張西望》繼續報道「大埔私樓破壞王」，這名年約30歲的破壞王，不停在大廈範圍大肆搗亂破壞，更於大堂公然大小二便，弄得神憎鬼厭。今晚《東張》繼續跟進，這名破壞王於前法團主席爸爸包庇下將行動不斷升級，曾火離管理處觀音像，一不小心大廈分分鐘燒成灰燼。「東張女神」貓仔黎寬怡最後跟破壞王正面對質，後者怒哮「你哋冇人就搵我嚟做新聞」，並指知道大廈向他還擊，令東張團隊都不禁問他「你會唔會報仇？」。

破壞王火燒大廈觀音

破壞王有恃無恐，對大廈破壞奇招盡出，他試過將大堂廁所的水喉扭開，讓水不斷湧出大堂，並混入大量番梘水，似乎想「跣死」其他鄰居。他更試過玩火，將大堂觀音像的底下燒着至焦黑，更將管理處的文件當場燒掉，他的種種惡行都被CCTV拍低，但對於被問責就次次「死口唔認」。律師表示，破壞王玩火「已非刑事毀壞咁簡單」，可被控縱火罪名，一經定罪可被判終身監禁。

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破壞王欺善怕惡

破壞王亦疑似曾針對一位警察住戶，曾經於該住戶的閘外用紅油寫字，該住戶忍無可忍上門大興問罪之師，破壞王最終「死死哋氣」用天拿水刷乾淨自己的所作壬所為，可算是欺善怕惡。住戶們每日提心吊膽，曾跟他的父親多次商量對策，但其父指自己也沒有辦法，向住戶表示曾被兒仔打，並表示「我搞佢唔掂，佢仲大力過我，佢唔聽我講」。

破壞王同東張團隊街頭追逐

東張團隊曾連日跟蹤破壞王，發現他多於大埔區內活動，並會做送外賣「步兵」賺錢，所有行為舉止都十分正常。最終貓仔黎寬怡睇準時機趨前追訪破壞王，問他破壞的真正原因，後者只答「我今日冇做啦」、「部電梯冇壞呀」，全盤否認自己的惡行。當黎寬怡問他是否有服用藥物的習慣，破壞王就變得暴躁、加快步伐和東張團隊進行追逐嗽，表示「我都唔知點解你哋要同我講呢啲」、「你哋冇人就搵我嚟做新聞」，更躁爆表示「我知大廈依家還擊，嗰個咪法團主席囉」，東張工作人員立即問「你會唔會報仇」，破壞王就答「點報呀」，之後就快步走入港鐵範圍避開團隊。

律師：應申請禁制令

律師表示，現時大廈住戶都知道破壞王的惡行，法團應向法庭申請禁制令，防止破壞王繼續搗亂，若他無視禁令繼續搗亂施虐，就可以控告他藐視法庭，輕則罰款，重則將即時入獄。

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