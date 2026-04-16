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洪欣12歲甜美女兒外表超早熟 父女同框令張丹峰再捲「偷食」風波？ 網民：以為是情侶

影視圈
更新時間：20:00 2026-04-16 HKT
發佈時間：20:00 2026-04-16 HKT

洪欣老公張丹峰，近日在社交平台分享了一段與女兒張晞彤的溫馨日常影片，父女親密地坐在一起，而女兒正在製作手工藝。然而由於12歲的張晞彤外型成熟，加上一頭飄逸長髮，讓不少乍看影片的網民產生錯覺，紛紛留言驚呼：「看前一小段，還以為是情侶！」甚至有網民直接將張晞彤誤認為張丹峰的新女友，場面尷尬又爆笑。

洪欣12歲女兒外貌早熟似18歲

從影片中可見，張晞彤雖然穿著寬鬆的居家服，但身形已相當高䠷，舉手投足間散發著超齡的沉穩氣質。她的五官精緻，側臉輪廓更顯成熟，完全不像只得12歲的小女孩。網民紛紛指：「這小孩得有18了吧？」、「現在小孩很成熟，但她女兒這樣最多國中吧？」也有網民稱女兒就是爸爸的前世情人。

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洪欣餅印女兒完美複製媽媽美貌

洪欣至今仍是凍齡美人，現時張晞彤完美遺傳了洪欣的美貌基因，尤其是一雙靈動的大眼睛和精緻的嘴巴，網民更指出張晞彤跟同母異父的哥哥張鎬濂，跟媽媽洪欣也是一個餅印，紛紛指出基因強大。

洪欣張丹峰近年少有互動屢傳婚變

洪欣於2009年與年輕11歲的內地男星張丹峰結婚，並在2014年誕下女兒張晞彤。但近年夫妻二人甚少互動，更屢傳婚變，疑似被張丹峰前助手介入婚姻。但外界傳言似乎未有影響張丹峰父女的關係，影片最後張丹峰更親暱地搣了女兒的面部，畫面充滿溫馨治癒感。

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洪欣罕晒三代同堂合照

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