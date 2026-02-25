Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

90年代「氣質女神」嚴寒低胸獻唱 疑凍到僵表情令人心酸 近年屢傳婚變網民嘆搵食艱難

影視圈
更新時間：20:00 2026-02-25 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-25 HKT

現年55歲、90年代經典港產女神洪欣，即使近年淡出幕前，其動向依然備受關注。近日她與陶大宇一同前往福建福清市，為某高級住宅項目進行商業宣傳。雖然已年過半百，但洪欣保養得宜，以一身性感裝扮亮相，艷壓全場，但也被鏡頭捕捉到在低溫下凍到不自然的畫面，引發網民熱議。

洪欣性感戰衣登場

活動當日，洪欣誠意十足，穿上酒紅色的絲絨吊帶低胸背心，搭配黑白花紋的短裙，大方展現其凹凸有致的好身材。從現場影片可見，洪欣的皮膚依舊白皙光滑，臉上幾乎看不到歲月的痕跡，狀態極佳，散發出濃濃的少女味，完全不像55歲，讓不少網民驚嘆其「凍齡美貌」。

相關閱讀：90年代「經典女神」有女初長成 11歲身高腳長暴風成長 55歲媽媽仍有少女味極驚人

洪欣穿背心獻唱粉絲穿大衣

活動當日福建氣溫僅10度左右，在室內的影片中，洪欣雖然面帶微笑，但時而雙手抱胸，面部表情略顯僵硬，似乎在強忍寒意。其後，洪欣更走到室外為現場觀眾獻唱。從另一段影片可見，台下圍觀的粉絲和工作人員都穿著厚實的大衣或羽絨外套，與洪欣單薄的吊帶裝形成強烈對比。她在寒風中賣力演唱，敬業精神可嘉，但也讓粉絲看得十分心疼。

網民猜測主辦方要求 嘆「搵食艱難」

影片和圖片在網上流傳後，引來大批網民留言。不少人心疼洪欣，表示「看著都覺得冷」、「應該是很冷，唧唧嗦嗦的」。有網民稱讚她敬業，「冷仍盡可能展示自己的美麗給觀眾。敬業！佩服！」；但也有不少人猜測，在如此低溫下穿著性感，或許是主辦方的要求，並感嘆「搵食艱難」。

洪欣張丹峰屢傳婚變

洪欣自2009年與內地男星張丹峰結婚後，近年屢傳婚變，而張丹峰也極少出現在她的家庭影片中。這次她不畏嚴寒賣力工作，也讓外界對其目前的生活狀況有諸多揣測。

相關閱讀：90年代「經典女神」有女初長成 11歲身高腳長暴風成長 55歲媽媽仍有少女味極驚人

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
7小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
11小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
4小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
03:41
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
5小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:30
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
8小時前
最強航母︱美福特號全艦爆渠噴糞 4600士兵大戰「黃金海」
最強航母︱美福特號全艦爆渠噴糞 4600士兵大戰「黃金海」
即時國際
9小時前
游飈離世丨游飈猝逝震驚娛樂圈 逾30年演藝生涯廣結人緣 眾星發文悼念 「一蚊JOE」：咱們在家鄉再聚
游飈離世丨游飈猝逝震驚娛樂圈 逾30年演藝生涯廣結人緣 眾星發文悼念 「一蚊JOE」：咱們在家鄉再聚
影視圈
5小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT