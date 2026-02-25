90年代「氣質女神」嚴寒低胸獻唱 疑凍到僵表情令人心酸 近年屢傳婚變網民嘆搵食艱難

現年55歲、90年代經典港產女神洪欣，即使近年淡出幕前，其動向依然備受關注。近日她與陶大宇一同前往福建福清市，為某高級住宅項目進行商業宣傳。雖然已年過半百，但洪欣保養得宜，以一身性感裝扮亮相，艷壓全場，但也被鏡頭捕捉到在低溫下凍到不自然的畫面，引發網民熱議。

洪欣性感戰衣登場

活動當日，洪欣誠意十足，穿上酒紅色的絲絨吊帶低胸背心，搭配黑白花紋的短裙，大方展現其凹凸有致的好身材。從現場影片可見，洪欣的皮膚依舊白皙光滑，臉上幾乎看不到歲月的痕跡，狀態極佳，散發出濃濃的少女味，完全不像55歲，讓不少網民驚嘆其「凍齡美貌」。

洪欣穿背心獻唱粉絲穿大衣

活動當日福建氣溫僅10度左右，在室內的影片中，洪欣雖然面帶微笑，但時而雙手抱胸，面部表情略顯僵硬，似乎在強忍寒意。其後，洪欣更走到室外為現場觀眾獻唱。從另一段影片可見，台下圍觀的粉絲和工作人員都穿著厚實的大衣或羽絨外套，與洪欣單薄的吊帶裝形成強烈對比。她在寒風中賣力演唱，敬業精神可嘉，但也讓粉絲看得十分心疼。

網民猜測主辦方要求 嘆「搵食艱難」

影片和圖片在網上流傳後，引來大批網民留言。不少人心疼洪欣，表示「看著都覺得冷」、「應該是很冷，唧唧嗦嗦的」。有網民稱讚她敬業，「冷仍盡可能展示自己的美麗給觀眾。敬業！佩服！」；但也有不少人猜測，在如此低溫下穿著性感，或許是主辦方的要求，並感嘆「搵食艱難」。

洪欣張丹峰屢傳婚變

洪欣自2009年與內地男星張丹峰結婚後，近年屢傳婚變，而張丹峰也極少出現在她的家庭影片中。這次她不畏嚴寒賣力工作，也讓外界對其目前的生活狀況有諸多揣測。

