洪欣索爆媽媽激罕露面！孫女遺傳「靚女基因」 三代同堂合照曝光

現年55歲的洪欣，於90年代拍過不少膾炙人口的劇集，包括《原振俠》、《少年五虎》，外貌凍齡的她，至今仍然活躍於幕前，又不時拍片分享生活點滴。在「3.8婦女節」當天，她就分享了不同時期跟囡囡張晞彤的合照，母女都是大美人，最後更是三代同堂，洪欣媽媽罕有的出鏡，網民更大讚洪媽媽的五官輪廓，年青時必定是大美人，而洪欣正好遺傳了媽媽的美女基因，每一代都有漂亮女孩誕生。

洪欣一家擁漂亮基因

洪欣自從2000年與莫少聰未婚誕下兒子張鎬濂後，於2009年再跟年輕11年的內地男星老公張丹峰結婚，並於2014年誕下女兒張晞彤，而且囡囡天生是美人胚子，愈大愈靚。近日洪欣在「3.8婦女節」，向所有女性送上祝福，並以短片分享了跟女兒不同時期的合照，現年11歲的張晞彤，完全繼承了媽媽的優良基因，擁有一雙水汪汪的大眼睛，高挺的鼻子和甜美的笑容，五官精緻，已然是一位亭亭玉立的小美人。

洪欣媽媽罕有現身三代同堂

洪欣在片中配上感性的旁白字句，她表示：「你不一定要長成玫瑰，你樂意的話，做茉莉，做雛菊，做向日葵，做無名小花，做千千萬萬，祝大家女神節快樂。」不過最令網民驚喜，是片尾三代同堂的合照，洪欣罕有地分享了媽媽的照片，跟洪欣成個餅印，雖然年華老去，憑著五官輪廓，仍看得出年輕時是一位美人。

洪欣三母女一個餅印

洪欣跟囡囡分別摟著洪媽媽的手臂，這張三代同堂的美女合照，在網上引起一番熱烈討論，網民紛紛表示：「三代都是美人」、「基因太強大了」、「囡囡很漂亮」，洪欣囝囝張鎬濂已經入行，囡囡晞彤亦甚有潛質，網民期待洪欣囡囡能女承母業。

