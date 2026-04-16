郭富城罕有被台灣網民群起「狠批」：憑甚麼？ 舊片演唱一曲掀熱議竟引「不誠實」質疑

近日，一段天王郭富城早年在台灣綜藝節目上獻唱趙傳代表作《我很醜可是我很溫柔》的影片，在Threads上瘋傳，並引發台灣網民熱烈討論，帖文瀏覽量接近90萬次。然而，留言區卻充滿了網民爆笑的「批評」言論，網民紛紛指他當時的帥氣外型與歌曲意境格格不入，造成「史上最沒說服力的翻唱」。

郭富城太靚仔成「原罪」？

從影片可見，年輕時的郭富城頂著當年標誌性的中分頭，在台上深情演唱《我很醜可是我很溫柔》。然而，他俊朗帥氣的臉龐，卻與歌詞中「我很醜」的自白形成強烈對比，讓台灣網民看得哭笑不得。

留言區湧入大量「批評」，但幾乎一面倒地針對他的外貌而非唱功。網民紛紛留言「批評」郭富城說：「為賦新詞強說醜」、「憑甚麼唱這首啊！也不看看自己長甚麼樣子」、「太帥不准唱這首」、「我勸你撒泡尿照照自己」、「做人請誠實一點」。更有網民諷刺道：「這輩子都無法駕馭的歌」，認為這首歌已成為郭富城永遠無法真正「投入」的作品。更有網民為了盡量令郭富城配合這首歌的意境，找出他在2024年電影《臨時劫案》中扮醜的劇照，可惜仍被其他網民指「不夠說服力」。

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郭富城早前曾發表「囂張」言論

其實郭富城早前另一段在演唱會上的影片亦在微博上掀起討論。影片中，60歲的郭富城在舞台上幽默地「炫耀」自己的凍齡外貌，笑稱不信自己已60歲，更反問：「我邊忽似60（歲）？」他將自己的年輕狀態歸功於「逆生長」，還開玩笑說保養秘訣是每天喝十幾杯咖啡。

這段充滿自信又不失風趣的言論，讓網民大讚「他確實可以自信」、「又抵佢咁囂張嘅」，認為他的反應「超級可愛」。可見，無論是因太靚仔而被「批評」，還是因凍齡而獲讚，郭富城總能輕易成為大眾焦點，其天王魅力數十年不減。

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