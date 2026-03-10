Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天王郭富城謙虛一面盡失？罕有發表「囂張」言論：我邊忽似XX 網民狂讚「寸得起」

影視圈
更新時間：20:30 2026-03-10 HKT
發佈時間：20:30 2026-03-10 HKT

近日，一段天王郭富城（Aaron）在演唱會上的片段在網上瘋傳。影片中，60歲的郭富城對自己的年齡和外貌進行了一番幽默的「炫耀」，引起網民熱烈討論，笑指他言論「囂張」，但又充滿自信和可愛。

郭富城自稱「逆生長」不像60歲

郭富城在舞台上與歌迷互動時，談及自己已經60歲。他先是開玩笑說：「講都冇人信，我自己都唔相信我60啦！」他風趣地說，質疑自己的身份證是不是搞錯了，並反問：「冇理由，我邊忽似60？」郭富城更談到剛出生的女兒，笑稱：「我個女先啱啱出世，一歲都未夠。」他將自己驚人的凍齡狀態歸功於「逆生長」，還幽默地分享自己的「保養秘訣」——喝咖啡。他透露自己一天要喝十幾杯咖啡，引來全場大笑。

網民：他確實可以自信

這段充滿自信又不失風趣的言論，迅速在Threads上引發熱議。網民對郭富城的「囂張」發言非但沒有反感，反而是一面倒地表示讚同和欣賞。有網民留言大讚：「又抵佢咁囂張嘅」、「他的確可以自信」、「頭髮真係多」、「好帥」。更有粉絲覺得他這樣的反應「超級可愛」。其實郭富城從不介意被強調真實年齡，他驚人的凍齡樣時常成為話題，甚至在活動上也主動談及已夠年齡申請樂悠咭，早前他與吳鎮宇宣傳電影，受訪時就向吳鎮宇詢問樂悠咭是否好用，可見他坦然面對年齡增長，同時亦對自己狀態充滿自信。

