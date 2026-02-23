Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」

影視圈
更新時間：16:00 2026-02-23 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-23 HKT

國際巨星成龍與房祖名的父子關係一向是外界關注的焦點。近日，有網民在米蘭一間高級酒店偶遇他們，由於成龍早前罕有談及父子情，直言與房祖名闔係疏離，這次二人一同出遊並會見友人，網民都仔細觀察他們的互動。然而，更引人注目的，竟然是房祖名左手無名指上的戒指，再次引來網民熱議他是否已經秘婚。

房祖名無名指疑戴婚戒

根據網民分享的照片可見，成龍身穿一襲純白套裝，精神矍鑠，在工作人員的簇擁下整理儀容；而兒子房祖名則以全黑造型、頭戴Cap帽低調陪伴在側。畫面中，成龍溫馨地望著兒子與友人握手互動，流露出滿滿的父愛。不過，眼利的網民發現，房祖名的左手無名指上戴著一枚戒指，質疑是不是婚戒，讓關於他感情狀況的猜測甚囂塵上。

房祖名「老婆」曾與郭富城傳緋聞

事實上，關於房祖名秘婚的傳聞已流傳多年。據台灣傳媒2024年報導，房祖名與比他小11歲、內地模特兒兼歌手葉子淇，被傳拍拖多年。葉子淇之所以為人熟知，是因為郭富城與熊黛林結束7年愛情長跑後，2013年被指戀上葉子淇，自此葉子淇就有了「昔日天王嫂」的稱號。台媒2024年更指，房祖名與葉子淇感情穩定，房祖名不僅在台北購置豪宅，還曾豪擲超過500萬人民幣在上海為女方置產，出手相當闊綽。這次米蘭之行，房祖名手上這枚意義非凡的戒指，無疑為他多年的秘婚傳聞增添了新的佐證，也讓外界更加好奇他是否已悄悄完成人生大事。

