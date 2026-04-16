視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區

視帝陳展鵬與太太單文柔早前遷入新居，近日二人拍片分享這個一家三口的安樂窩，複式單位內部裝潢，以純白及淺木色為主調，設計簡約時尚，空間感十足的超高樓底，明亮的落地大窗，以及精緻的家具擺設，處處流露出溫馨雅緻的格調，被不少網民大讚為「理想的家」，更有人形容為「豪宅」。對此，陳展鵬笑著澄清，這並非「富豪的豪」，而是「自豪的家」。

陳展鵬豪宅花園種有三棵大樹

陳展鵬透露當初一踏進這個單位，便立即被其氛圍所吸引，而夫妻二人在家中最喜歡的角落，便是戶外一個由舊魚池改造而成的植物區。熱愛大自然的陳展鵬將其打造成一個綠意盎然的小花園，種滿各式植物，而且有著三棵大樹，讓一家人每天都能在鳥語花香中醒來，享受親近大自然。

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陳展鵬當木工親手打造安樂窩

單文柔在片中，大讚陳展鵬親手打造愛巢，從木工、水電、拆卸、搬運到組裝傢俬，家中大小事務幾乎全由陳展鵬一手包辦，大讚丈夫是「萬能好師傅」，忙於開工搵錢的陳展鵬，仍然抽空為家人服務，親力親為打造每一吋空間。單文柔表示除了清潔外，其他如電工、木工等，自己完全幫不上忙，隨即向老公陳展鵬投以崇拜目光。

單文柔留獎牌區展示老公歷年成就

陳展鵬透露女兒「小豬比」的「公主房」仍在規劃中，但家中處處已為她預留了擺放玩具和讀書的小角落。單文柔則特別為老公，在家中設置一個獎項陳列櫃，將陳展鵬多年來在演藝事業、體育競賽上獲得的獎盃獎狀一一展示，不僅是對丈夫努力的肯定，更是給女兒一個最好的榜樣，整個家充滿著幸福溫馨。

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