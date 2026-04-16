54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣

現年54歲的「凍齡視后」黎姿（Gigi），自從嫁給富商馬廷強後，育有三名寶貝女兒，家庭生活幸福美滿。婚後她毅然淡出幕前，華麗轉身投入商界，專心打理其醫學美容王國，更成功將公司發展為上市公司，成為眾人稱羨的「最美CEO」，可謂家庭事業兩得意。一向形象高貴優雅的她，近日與家人到海外度假，罕有地在社交平台「解放」好身材，分享了一輯火辣泳照，其驚人的凍齡狀態立即掀起熱議。

黎姿穿寬鬆恤衫仍藏不住豐滿身材

黎姿分享了在陽光與海灘下拍攝的美照，其中一張她穿著比堅尼，外面罩上一件飄逸的淡黃色恤衫，漫步於沙灘上，豐滿上圍盡收眼底，一雙美腿在陽光下更顯白皙，肌膚白到發光。而在其他照片中，她穿上寬鬆的恤衫，戴上太陽眼鏡，不論是坐在池邊品嚐咖啡，還是享用豐富早餐，都流露出一種鬆弛而高雅的氣質。

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黎姿擁纖瘦螞蟻腰不像三女之母

在一系列照片中，黎姿的比堅尼背影照，也非常吸引眼球，她置身無邊際泳池旁，輕輕托著草帽，擺出優美姿態，她那纖細得驚人的「螞蟻腰」、平坦緊緻的白滑玉背，以及零贅肉的完美身段一覽無遺，完全看不出她已是三女之母，身材管理得宜，網民紛紛讚她是「凍齡天花板」。

黎姿罕有地大派福利獲激讚

黎姿罕有地大派福利，讓一眾網民為之瘋狂，紛紛留言大讚：「女神果然是女神，這身材太不科學了！」、「皮膚白到發光，完全不像是54歲」、「這背影簡直是絕殺」，許多人更表示，黎姿美貌與智慧並重，家庭事業兩得意，是真正的人生勝利組。

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