滕麗名首獲金像獎提名「最佳女配角」 感悟發文：化妝間角落坐了30年 網民洗版力撐得獎

現年50歲的滕麗名，拍過不少膾炙人口的作品，今年終於迎來事業上的一個重要里程碑，憑電影版《尋秦記》中「善柔」一角，首次獲得香港電影金像獎「最佳女配角」提名，她將與《女孩不平凡》的鄧濤、《水餃皇后》的惠英紅、《再見UFO》的衛詩雅及《風林火山》的鮑起靜共同角逐獎項，讓無數看著她劇集長大的觀眾激動不已，近日滕麗名在IG寫下她的入圍感言，入行30年的感悟：「演得『真』更重要」。

滕麗名發長文感悟30年演戲生涯

滕麗名在IG寫下長文，真情剖白心路歷程。她寫道：「三十年了。化妝間的角落，我坐了三十年。」從默默無聞到成為家喻戶曉的演員，她始終保持著對表演的敬畏之心。她坦言，從《真情》的阿雪，《愛回家》的大家姐，到電影版《尋秦記》的善柔，每個角色都在她身上留下印記，教會她成長。「年輕時只想演得『好』，現在才明白，演得『真』更重要。」她感謝觀眾雪亮的眼睛，也感謝一路陪伴的粉絲。文末，她堅定地表示：「未來如何不知道，沒有半點後悔，因為我喜愛，喜愛演戲…只要你還想看，我就繼續演。把心掏出來，交給你們。」最後更留下一句鏗鏘有力的宣言：「無論星期日金像獎頒獎典禮結果如何，只希望大家記得……『我，滕麗名，係一個專業嘅演員』」。

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滕麗名獲網民一面倒支持贏獎

滕麗名一番入行感悟，獲得不少網民及圈中好友力撐，藝人林盛斌（Bob）在帖文後回應：「你絕對係一個專業嘅演員」，其他網民則指一直很喜歡滕麗名，「好多經典角色唔係因為你有冇拎獎，係觀眾一諗起個角色就諗起你」、「你一直都係專業嘅演員，永遠都係我心目中嘅最佳女主角」、「獎…在心中！已經好叻，生來就係一個演員」，網民對滕麗名洗版式支持。

滕麗名演活無數經典角色

回顧滕麗名的演藝路，1995年她參加《新秀歌唱大賽》，與陳奕迅、楊千嬅等巨星同台競技，最終止步八強，卻意外獲得入讀TVB藝員進修班的機會，從此開啟了演員生涯，加入TVB初期，滕麗名已嶄露頭角，不僅唱過《魔法咕嚕咕嚕》等膾炙人口的兒歌，更在經典處境劇《真情》中飾演「阿雪」。隨後她獲邀主演《陀槍師姐》系列，其飾演的「陳三元」成為經典角色。此外，她在《雪山飛狐》、《刑事偵緝檔案IV》以及劇版《尋秦記》中的「善柔」，均成為觀眾集體回憶。

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