滕麗名公開TVB飯堂「私房菜單」竟被誤當成佘詩曼 網民哭笑不得：太像了不能怪我

入行30年的滕麗名近期因為電影《尋秦記》而翻HIT，為了保持人氣，滕麗名不時在小紅書拍片與fans互動，日前滕麗名拍了一段短片，介紹電視城鮮為一知的一面。

滕麗名介紹canteen美食惹來熱討

滕麗名今次推介電視城canteen美食，其實過往有不少節目都會在canteen取景，所以對canteen的內貌不會太陌生，滕麗名介紹canteen的美食，隨即惹來網民熱討。

滕麗名開餐前拎出私伙辣椒粉調味

滕麗名說：「大家都應該好熟悉，呢度就係我哋TVB飯堂啦。無論喺任何時候，我哋都好想上嚟呢度，因為呢度啲嘢太好食，太有回憶。基本上呢度係我由細食到大、食得最多嘅餐廳，我都食咗幾十年。」接着滕麗名先去點餐，因為是下午茶時間，人流比較少，有機會買到心水美食：「呢度最出名係扒芝士腿治、仲有魚肉燒賣同咖喱魚蛋同埋炸雞脾。」滕麗名開餐前更拎出私伙辣椒粉調味，覺得比較健康。片段所見，價格相當便宜，一份雜錦車仔麵只需32蚊連熱飲，三餸即食麵賣25數，名物扒芝士腿治都只係18蚊，燒賣就11蚊6粒，比起其他食肆確實便宜。

滕麗名竟被誤認為佘詩曼

結果不少網民留言，但竟有人誤認滕麗名為佘詩曼：「阿佘好能吃哦，還那麼瘦。」有人隨即糾正說：「佢係滕麗名。」、「你好會開玩笑，哈哈。」、「我懷疑你是故意的。」、「 哎呀我去，她倆長太像了，不能怪我。」後來還有人說：「我一直好奇員工吃飯要給獎錢嗎？給的話是很便宜那種嗎？我小時候父母單位的食堂需要給錢，不過就一兩塊錢小意思下的那種。」、「我睇個價好便宜，可能已經有員工福利折扣了。」、「外面人能不能去這食堂消費？」、「愛回家的大學食堂吃飯。」、「好多劇集裡面吃飯的片段都在這裡取景。」

