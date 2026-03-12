Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滕麗名公開TVB飯堂「私房菜單」竟被誤當成佘詩曼 網民哭笑不得：太像了不能怪我

影視圈
更新時間：16:00 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-12 HKT

入行30年的滕麗名近期因為電影《尋秦記》而翻HIT，為了保持人氣，滕麗名不時在小紅書拍片與fans互動，日前滕麗名拍了一段短片，介紹電視城鮮為一知的一面。

滕麗名介紹canteen美食惹來熱討

滕麗名今次推介電視城canteen美食，其實過往有不少節目都會在canteen取景，所以對canteen的內貌不會太陌生，滕麗名介紹canteen的美食，隨即惹來網民熱討。

相關閱讀：TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累

滕麗名開餐前拎出私伙辣椒粉調味

滕麗名說：「大家都應該好熟悉，呢度就係我哋TVB飯堂啦。無論喺任何時候，我哋都好想上嚟呢度，因為呢度啲嘢太好食，太有回憶。基本上呢度係我由細食到大、食得最多嘅餐廳，我都食咗幾十年。」接着滕麗名先去點餐，因為是下午茶時間，人流比較少，有機會買到心水美食：「呢度最出名係扒芝士腿治、仲有魚肉燒賣同咖喱魚蛋同埋炸雞脾。」滕麗名開餐前更拎出私伙辣椒粉調味，覺得比較健康。片段所見，價格相當便宜，一份雜錦車仔麵只需32蚊連熱飲，三餸即食麵賣25數，名物扒芝士腿治都只係18蚊，燒賣就11蚊6粒，比起其他食肆確實便宜。

滕麗名竟被誤認為佘詩曼

結果不少網民留言，但竟有人誤認滕麗名為佘詩曼：「阿佘好能吃哦，還那麼瘦。」有人隨即糾正說：「佢係滕麗名。」、「你好會開玩笑，哈哈。」、「我懷疑你是故意的。」、「 哎呀我去，她倆長太像了，不能怪我。」後來還有人說：「我一直好奇員工吃飯要給獎錢嗎？給的話是很便宜那種嗎？我小時候父母單位的食堂需要給錢，不過就一兩塊錢小意思下的那種。」、「我睇個價好便宜，可能已經有員工福利折扣了。」、「外面人能不能去這食堂消費？」、「愛回家的大學食堂吃飯。」、「好多劇集裡面吃飯的片段都在這裡取景。」

相關閱讀：滕麗名罕談與魏駿傑、郭政鴻舊情 自認瀟灑分手夠狠 曾被傷透仍護舊愛：唔好影響人哋家庭

林正峰曾分享出席頒獎禮流程：

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
7小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
9小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
3小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
5小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
9小時前
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
5小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
8小時前