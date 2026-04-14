梁朝偉、李政宰世紀對談 偉仔大談入行貴人係周星馳 暢聊拍NewJeans MV幕後故事

梁朝偉近期為宣傳其首部主演的歐洲電影《寂靜的朋友》，於本月2日至4日到訪韓國，太太劉嘉玲亦有同行。梁朝偉於當地與韓國影帝李政宰進行了一場深度對談。兩位巨星不僅交流電影哲學，更分享了許多不為人知的人生故事。在訪談的猜謎環節中，梁朝偉回憶起踏入演藝圈的契機，是源於一位好友的邀請，一同報名藝員訓練班，結果自己意外獲選。梁朝偉表示，那位帶他入行的貴人是喜劇之王周星馳，這個意外的答案讓李政宰驚訝地哈哈大笑，也讓這段香港影壇的陳年趣事，在韓國再度引起熱議。

BLACKPINK成員Jennie名字與李政宰有關

兩位影帝的交流不止於此，更觸及了韓國流行文化。李政宰分享了一則趣聞，原來大熱女團 BLACKPINK 成員 Jennie 名字的由來竟與他有關。Jennie 的母親曾是他的忠實粉絲，因喜愛他在某部作品中的角色，便將角色的諧音用來為女兒命名。

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梁朝偉無償拍攝NewJeans MV

梁朝偉則分享了先前為人氣女團 NewJeans 無償拍攝 MV 的經歷，表示視MV為送給影迷的小禮物。令人驚訝的是，李政宰也認識該 MV 的導演，可見兩位影帝之間存在著奇妙的緣分。梁朝偉表示希望能持續與韓國優秀的電影團隊合作，而李政宰也表達了未來想與梁朝偉共演電影的強烈願望。

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梁朝偉出席金馬電影大師課

結束韓國的行程後，梁朝偉火速抵達台灣，出席金馬奇幻影展舉辦的「金馬電影大師課」，與現場三百位觀眾暢聊電影。由台灣演員劉冠廷擔任主持人，他緊張地形容自己像「拿到神燈的人」，不知該如何許願。課堂上，梁朝偉分享，演員需要巨大的能量，因此他近期開始頻繁運動，以維持最佳狀態來應對情緒重的戲份。他更自曝曾因某位導演在拍攝情緒戲時的瘋狂 NG 而感到身心俱疲，並坦言後來拒絕了該導演的再次合作。

當被問及如何處理演藝生涯的低潮時，梁朝偉透露了他的自處之道：「做回自己就好，不拍戲的時候不跟圈內人來往，自然會慢慢忘記那些角色的事。」最後，梁朝偉感性地剖白，他認為現在已是自己表演生涯的最後階段，因此無所畏懼，渴望嘗試更多新的挑戰。他坦言會主動離開舒適圈，尋求與更多不熟悉的團隊合作，以期激盪出新的藝術火花。

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