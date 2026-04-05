梁朝偉在韓國節目分享代表作係《花樣年華》 收杜拜朱古力麻糬大擺心形手勢

梁朝偉於2日與導演Ildikó Enyedi在韓國展開新片《寂靜的朋友》的宣傳，他們除了到戲院謝票外，偉仔又上JTBC新聞節目受訪，節目於今晚播出，偉仔2年前都曾在香港為《金手指》接受JTBC受訪。

梁朝偉為演神經學家讀了相關書籍

電視台今日公開偉仔的幕後片段，他獲女主持送贈在韓國非常受歡迎的杜拜朱古力麻糬，然後大擺心形手勢，他又以韓語介紹自己，表示很高興再到首爾。他在節目分享其演藝生涯中最幸福的瞬間，又提到準備《寂》片中演神經學家的角色，準備了最長的時間，並指：「透過這部電影，我對植物有了更多的瞭解，對植物有了另一個新的想法。重要的是相信自己是『神經科學家』，也讀了相關書籍，還去了大學拜訪了很多神經科學家，在準備的過程中慢慢沉浸在角色中。」

梁朝偉喜愛大自然

偉仔平時喜歡能與大自然交流，表示：「我喜歡水上運動，也喜歡滑雪。夏天喜歡享受大海，冬天喜歡去山裏。」當被問及是否喜歡自己的「眼神演技」時，偉仔說：「我比較不說話，所以心裏有很多話。可能是因為這個原因，我想從我的眼睛表達想傳達的話，比起表演時的手勢和表情，更專注於內心世界。」他亦分享了退休的想法，並指《花樣年華》是其代表作，「所有的電影對我來說都很重要。如果要挑一個代表作的話，那就是《花樣年華》。多得這部電影，第一次獲得了很多獎項，感覺像回到小時候。」關於最幸福的瞬間，偉仔說：「好像是和王家衛導演20年來一起工作的時間，因為導演的想法和我的想法非常相似，所以能夠實現想磨練的演技。」