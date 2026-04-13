66歲「最美小龍女」陳玉蓮晒近照 仙氣依舊凍齡美貌掀網民熱議 息影後專注慈善

66歲的陳玉蓮（蓮妹）近年生活低調，鮮有公開露面。不過，在剛過去的復活節，她向影迷送上驚喜，發布了一張美麗的近照。其影迷今日（13日）於IG專頁轉發了這份「遲來的復活節禮物」，並配文寫道：「看了這麼多Q版的蓮妹，蓮妹的近照終於來了，大家是否覺得非常美艷呢？」

陳玉蓮精神及氣色極佳

在照片中，陳玉蓮留著一頭俐落的短髮，身穿黑色外套，散發著一貫的優雅氣質。她身旁放著一束幾乎與人同高的巨型花束，鮮花色彩繽紛，顯得春意盎然。陳玉蓮手扶著花束，面帶溫婉微笑，精神及氣色極佳，風采不減當年。

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陳玉蓮淡出幕前做慈善

這張罕有的近照發布後，相信一眾影迷都感到非常欣喜。近年來，陳玉蓮淡出幕前，將生活重心轉向慈善事業，尤其關注內地山區的貧困兒童助學及災後重建工作，身體力行，因此鮮少在公開場合露面。這次的近照，無疑讓關心她的影迷們能夠一睹偶像的最新風采。

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