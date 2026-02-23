Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做

更新時間：17:30 2026-02-23 HKT
發佈時間：17:30 2026-02-23 HKT

經典劇集《名媛望族》近日重播，再次掀起全城熱話，劇中「老爺」劉松仁與幾位太太的組合更是深入民心。日前，一眾主演溫馨合體，包括劉松仁、韓馬利、江美儀及楊茜堯均有現身，場面熱鬧，唯獨飾演「二太太」的陳玉蓮缺席，引發網民熱烈討論其去向。

陳玉蓮熱心公益過平淡生活

對於陳玉蓮的缺席，同劇的江美儀笑稱她「去了英國」，巧妙地借用劇情回應。其實陳玉蓮早已淡出幕前，過著非常低調的生活。雖然近年她幾乎絕跡於公開場合，但仍有網民捕捉到她的蹤跡。去年，有粵劇界人士分享與她的合照，讓她「凍齡」的容貌再度曝光，可見其狀態與息影前分別不大。除了偶爾在私人聚會如EYT派對及與影迷的生日會上露面，或被拍到現身馬場外，她將大部分時間投入到慈善工作中。去年更有市民於深水埗偶遇她親身為殘障人士派發物資，默默行善的舉動令人敬佩。

陳玉蓮被傳兩次中頭獎

除了專心修行與慈善工作，圍繞陳玉蓮最令人津津樂道的，莫過於曾傳出她兩次中六合彩頭獎，彩金合共逾億港元。對此傳聞，她從未正面回應，只以一句「中獎當然開心」帶過，而生活上亦未見奢華，依舊樸實無華，可見她對財富的淡然態度。

陳玉蓮曾與周潤發地下情

回顧她的演藝生涯與感情生活，同樣精彩。她在80年代憑《神鵰俠侶》的「小龍女」一角成為經典，被譽為「永遠的小龍女」。感情上，她曾與周潤發譜出一段轟動全城的五年戀情，亦曾與賈思樂有段霧水情緣，後來跟商人陳超武有過八年婚姻。《名媛望族》已成為她的告別作，雖然觀眾短期內難以在銀幕上再睹其風采，但從她滿足的近況可見，如今她洗盡鉛華，享受平淡是福的生活。

