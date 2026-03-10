陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人

現年65歲的陳玉蓮，年青時拍過不少金庸作品改編的劇集，尤其是《神鵰俠侶》，更被譽為最美小龍女。自從在1993年息影後，陳玉蓮甚少於公眾場合出現，她曾一度短暫復出，最後作品是2012年的《名媛望族》。早前《名媛望族》重播掀起全城熱話，不過劇中一眾演員聚會卻不見陳玉蓮身影，令人好奇她的行蹤。近日她終於現身，出席已轉行做保險多年的連炎輝生日會，陳玉蓮簡單樸素的打扮，外貌凍齡，連手背皮膚，也是十分滑溜，網民紛紛讚她經常行善積德，所以心善則人美。

陳玉蓮現身連炎輝生日宴

連炎輝生日會星光熠熠，女星陳松伶也是座上客，她分享了跟圈中好友的合照，包括黃日華、羅蘭、余安安、石修、米雪、葉子楣等，最令人喜出望外，是見到很少在公開場合亮相的陳玉蓮，當時陳松伶跟黃淑儀及陳玉蓮三人合照。在一眾悉心打扮的賓客中，陳玉蓮僅穿一件鮮紅色高領毛衣，薄施脂粉，打扮極為樸實，面上亦未有歲月痕跡，網民更留意到她右手搭著黃淑儀，而她手背非常滑溜，甚至「白到反光」，真正是凍齡美人。

相關閱讀：64歲陳玉蓮近照曝光 素顏上陣現皮膚真實狀態 面上一部位留歲月痕跡

陳玉蓮傳兩度中六合彩

陳玉蓮近日忽然現身，而她曾經兩度中六合彩，身家逾億的傳聞，再度受到網民關注，她曾接受訪問提到中獎一事，只是淡然表示：「中獎當然開心」，豁達態度令人佩服。但陳玉蓮並沒有過上奢華生活，反而親自遠赴西藏、雲南、四川等偏遠山區，向貧困兒童派發物資，真正是出錢又出力。

陳玉蓮離婚後信佛帶髮修行

回顧陳玉蓮的感情路，她與周潤發的一段刻骨銘心的初戀，至今仍是許多人心中的經典回憶。後來她與美國華裔商人陳超武結婚，但這段婚姻僅維持了8年便告終，之後維持單身至今，篤信佛教的她，帶髮修行多年，近年致力行善助人。

相關閱讀：周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做