歌手黃峻熙威脅前女友發布私密照案 判監4個月緩刑2年 遭公司火速解約星途盡毀

年僅20歲的歌手黃峻熙（原名黃子晉），因與前女友感情糾紛，以發布對方私密影像作威脅，早前承認一項「未經同意下威脅發布私密影像罪」。案件今日（13日）於西九龍裁判法院判刑，裁判官最終判處被告監禁4個月，緩刑2年。辯方求情時指，案情對女事主造成的困擾及驚嚇相對不大，獲裁判官接納。

官指案非最嚴重 接納辯方自願戒毒方案

案情指，黃峻熙在2025年7月與女事主分手後，同年8月到女方家門外要求復合，期間情緒激動，並透過WhatsApp傳送女方裸露影片，威脅對方開門。

雖然早前法庭報告顯示被告有吸食大麻的習慣，但裁判官表示，未有證據顯示毒品問題與本案有關，故接納辯方提出、由精神科醫生及社工等專業人士建議的「自願性社區戒毒計劃及療程」，讓被告解決毒癮問題。

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辯方指被告初犯已汲取教訓

辯方求情時強調，案發時警方迅速到場拘捕被告，對女事主造成的困擾時間不長。辯方又指，女事主亦曾以類似方式威脅被告，因此認為被告的行為對女事主而言「相對不驚嚇」。裁判官判刑時同意案情並非最嚴重類別，被告的倒數訊息亦未對事主造成額外驚嚇，考慮到被告屬初犯，已還押35天，決定給予機會，判處緩刑，期望能達到阻嚇及警惕作用。

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黃峻熙事發後遭英皇即時解約

黃峻熙曾為英皇娛樂旗下新人，於2025年首度推出個人單曲。案情於同年10月曝光後，英皇娛樂高層霍汶希回應指，公司在事前並不知情，並在得悉事件後，已即時終止與黃峻熙的合作關係，其官方網站的相關資料亦隨即被移除。

案件編號：WKCC 3784/2025