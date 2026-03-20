「晚安小雞」柬埔寨刑滿返台即被捕 雙頰凹陷憔悴現身自爆被騙逾千萬 預告開記招驚人內幕

台灣網紅「晚安小雞」和「阿鬧」在2024年2月中疑自導自演闖柬埔寨詐騙營事件鬧成國際新聞，「晚安小雞」與同夥「阿鬧」遭柬埔寨警方逮捕，當地法院以「煽動製造社會動亂罪」火速判刑兩年，柬國的前總理洪森（Hun Sen）更曾呼籲司法部門勿減刑、特赦。

「晚安小雞」外貌極為憔悴更老10歲

刑滿出獄的「晚安小雞」昨晚（19日）終於返抵台灣，他的外貌極為憔悴更老10歲，剛落地桃園機場，隨即因通緝身分遭警方當場逮捕。「晚安小雞」隨後在FB發文自爆這兩年來在柬埔寨慘遭詐騙超過台幣1,300萬元（約港幣319萬），又稱策劃者另有其人，無奈「整個鍋都是我在背」，他還預告將召開記者會揭露「新聞沒說的真相」。

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「晚安小雞」對家人也是不好意思

「晚安小雞」因還涉及其他案件遭台灣通緝，因此一落地就遭刑事局解送至金山分局，「晚安小雞」面對鏡頭只稱「尊重台灣司法配合」，今日（20日）再移送到士林地檢署歸案，複訊後被檢察官限制住居，「晚安小雞」離開時說，今天想回家陪陪小孩子，有記者問他：「有沒有很感謝老婆這段期間對你的付出？」「晚安小雞」表示感謝的人很多，尤其是老婆，其實小孩、家人有來過柬埔寨看過他，兩年來了五、六次，對家人也是不好意思，因為他的事情害家人不斷被放到檯面上，要對不起的人太多了。「晚安小雞」還表示會吃個豬腳麵線，亦有詢問身邊來接他的友人有否帶火爐。

「晚安小雞」預告將會說出真相

「晚安小雞」返抵台灣後，亦曾在FB發文稱「回來了」並說：「哥姐們，歷經766天…我們終於回來了，現已抵達桃園國際機場。在拘留所（23天）、移民局（13天）共歷經36天，還因為一些事真的差點回不來…我真的沒想到還能夠再一次踏上我的家鄉『台灣』這段時間，有些事情我不能說，你們看到的是新聞的冰山一角，但我經歷的，是完全不同的故事，有人說：『我完了。』有人說：『我活該。』但我知道，有愛我的人跟生氣我的人在等我。對於小雞的粉絲們及大家，我想再次說聲：『對不起讓你們失望了也讓你們擔心了。』這兩年來你們知道發生了甚麼事在我身上嗎？如果我把全部真相說出來，你們願意聽嗎？包含關於我總共被騙1300多萬的事…（根本不止400萬，為此我已負債累累，近期內會開說明記者會）可以出聲讓我知道我的哥姐們都還在嗎？#風波後#重新開始#重回初衷#真相是什麼#你想聽我的故事嗎#留言告訴我」

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