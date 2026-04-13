姜濤車禍遭票控不小心駕駛認罪輕判1000元 庭上揭意外原因 另因衝紅燈及未掛P牌判罰款

人氣男團MIRROR成員姜濤，就2025年11月28日凌晨約4時於堅道不小心駕駛案認罪判罰$1000。庭上披露他為伸手拿帽分心撞毀護欄，同時揭露他於2025年12月23日曾因衝紅燈及未掛P牌，另被罰款$1200。

姜濤伸手拿帽分心撞毀護欄

案情指，事件發生於2025年11月28日凌晨約4時14分。當時姜濤沿堅道西行駕駛其私家車，當駛至堅道48號對出時，因未能妥善控制車輛，導致左邊車頭撞上路邊護欄。意外造成車輛及護欄損毀，幸好並無人傷亡。姜濤在意外後向到場警員解釋，事發時他正向後座伸手拿取一頂帽子，期間車輛仍在移動，隨後便失控撞欄。據悉，姜濤當時拒絕作出任何警誡口供。

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官讚誠實 判罰款$1000元

代表姜濤的黃雋文大律師求情時強調，姜濤對此次事件深感懊悔，並承諾將以此為鑑，未來會更加專注和警惕地駕駛。主任裁判官張志偉接納其解釋，考慮到事件僅為一時失誤，且不涉及其他車輛或傷者，最終裁定罪名成立，判處罰款1000港元。據了解，姜濤原本被票控的三項控罪，其餘兩項已透過書面方式處理。

姜濤另外被票控的控罪分別為「沒有遵照交通燈的指示」及「駕駛沒有牢固地附上『P』 字牌的車輛」，姜濤早前已透過書面認罪，各罪罰款600元。兩罪均發生於去年12月23日凌晨時分，堅尼地城城西路（西南行）與西祥街北交界的數碼衝紅燈攝影機，拍攝到一輛私家車沒在交通燈紅燈時停在白線前，而繼續駛過交界。調查發現姜濤只持有「暫准駕駛執照」（俗稱「P牌」），而在相片中姜濤未有在車尾位置掛上「P牌」。

姜濤即時認罪反映悔意

辯方大律師黃雋文求情指，姜濤即時認罪反映其悔意，節省法庭時間。事件中無人受傷，姜濤自行報警並向警方坦白交代，合力配合調查。辯方續指，姜濤願意承擔責任及支付賠償，冀法庭接納姜濤初犯及有真誠悔意。

案件編號： ESS 7790/2026

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