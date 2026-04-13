黎耀祥年過60容貌有變？  面上一特徵幾乎徹底消失  飛7粒鐘助「港姐細妹」拍攝夠義氣

現年61歲、貴為三屆TVB「視帝」的黎耀祥，近年將事業重心轉移至內地，並已於中山置業享受生活，故此香港觀眾較少機會能野生捕獲這位貼地親民的視帝。然而，近日有網民幸運地偶遇黎耀祥，並拍下合照，曝光了他的最新狀態。

黎耀祥親民豎手指公

從照片中可見，黎耀祥精神奕奕，面對兩位熱情的粉絲，他展現出極為親民的一面。他不僅大方地與粉絲搭著肩合照，更面帶溫和笑容，並對著鏡頭舉起手指公，態度和藹可親。當日他身穿一件加菲貓主題的黑色Tee，充滿童趣的裝扮讓他看起來相當「減齡」，完全不似已年過花甲。

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黎耀祥突然冇眉毛

不過，有眼利的網民卻發現了黎耀祥臉上的一個顯著不同之處——他的眉毛幾乎完全消失，變成了「無眉郎」。這一改變引發網民熱議，不少人猜測這或許是為了新戲的角色需求：「應該是拍戲要做造型，剃掉比較好」，為他的無眉造型提供了合理的解釋。

黎耀祥義助陳凱琳令人感動

除了親民的形象，黎耀祥「有情有義」的個性也深植人心。陳凱琳早前在社交平台分享與黎耀祥的合照，並發文感謝這位「哥哥」的無私幫助。她透露，《乘風破浪的姐姐7》（簡稱《浪姐7》）需要邀請一位朋友參與拍攝，她抱著忐忑的心情詢問黎耀祥，沒想到對方幾乎立即答應。原來，當時黎耀祥正在中國另一個偏遠地區拍戲，為了趕及會合，他需要轉機加上飛行，足足花了七個小時才到達目的地，抵達時已是凌晨三點。更讓陳凱琳感動的是，黎耀祥和祥嫂還為她準備了一大包對嗓子有益的飲料和零食。

黎耀祥陳凱琳結緣12載

陳凱琳對黎耀祥的義氣相助表示「永遠感激」，並承諾會繼續努力做到最好。據悉，黎耀祥與陳凱琳的這段深厚「兄妹情」，源於2014年播出的TVB劇集《名門暗戰》，兩人在劇中飾演兄妹而結緣。今次因《浪姐7》再度同框，也是他們相隔多年後再次合作，足見兩人友情不變。\

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