「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情

現年61歲、貴為三屆TVB「視帝」的黎耀祥，近年事業重心轉往內地，去年更於中山買入豪宅，幾乎完全移居內地，享受人生。早已融入當地生活的他，近日與愛妻的「貼地」影片在網上瘋傳，展現出他樸實豪邁的真我一面，引發網友熱議。

黎耀祥夫婦武漢踎街邊歎5蚊麵

在其中一段影片中，黎耀祥與妻子現身武漢街頭，體驗當地「過早」（吃早餐）文化。夫妻二人未有選擇高級餐廳，反而走進一家地道小店，點了武漢特色熱乾麵。令人驚訝的是，店外沒有餐桌，他們竟毫無架子，直接將麵碗放在紅色塑膠矮櫈上，然後各自再坐一張櫈仔，隨性地「踎街邊」大快朵頤。

相關閱讀：劉青雲帶老婆遊峨眉山 57歲郭藹明素顏狀態驚人 三屆視帝同遊極老友結婚當兄弟

黎耀祥坐膠櫈擘大腳盡見豪情

畫面中，黎耀祥身穿休閒衛衣，擘大雙腿，捧起碗就大口大口地吃麵，動作粗獷豪邁，盡顯不拘小節的個性。他大讚麵條的麻醬味很香，配上微辣口感更佳。這碗地道熱乾麵僅需5元人民幣，配上一杯3元的甜酒，一頓早餐8元就解決。黎耀祥對此大感滿足，直言：「一個早餐，太幸福了！」完全沉醉於這種簡單而地道的美味。

黎耀祥「連湯都飲埋」超滿足

黎耀祥的「食好西」之旅未有停止，在另一條影片中，他到了河南開封，品嚐當地著名的燴麵。面對一大碗湯濃麵寬的燴麵，他再次發揮「吃貨」本色，吃得津津有味。最精彩的莫過於他吃到最後，竟捧起巨大的麵碗，將濃郁的羊肉湯底一飲而盡，飲到「舐舐脷」，碗底朝天，一滴不剩。

黎耀祥買中山豪宅全面移居

黎耀祥將生活重心北移已是眾所周知，他早年已購入中山一個豪宅單位，並在社交平台分享於家中宴客的影片，令其內部裝潢曝光。片中所見，其豪宅客廳十分寬敞，放置了大型梳化及長形飯枱，更掛有水晶燈，並有落地大玻璃窗，裝修闊落雅致。他和妻子與友人在露台品茶，生活相當悠然自得。雖然在內地生活貼地，但黎耀祥本身家底豐厚。除了中山的物業，他與家人居於市值逾三千萬的上水天巒獨立屋。他亦是愛車之人，擁有多部名車，包括寶馬、Land Rover及價值300萬的麥拿倫（McLaren）。

相關閱讀：60歲視帝北上定居！中山闊落豪宅曝光有巨型廚房 客廳一物盡顯奢華品味