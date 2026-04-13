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《給十九歲的我》風波升溫 英華女學校校監發信斥張婉婷方詆毀校長誠信：並無說謊

影視圈
更新時間：15:09 2026-04-13 HKT
發佈時間：15:09 2026-04-13 HKT

備受爭議的紀錄片《給十九歲的我》，繼2023年因主角反對而短暫上映後停映，近日再因參展意大利烏甸尼遠東電影節一事掀起風波。發行商高先電影（Golden Scene）上周宣佈取消參展，並意有所指地表示將「保留一切法律權利」後，今日（13日）流傳英華女學校校監蘇成溢向全體師生及家長發出內部信件，態度強硬地反駁，直斥導演張婉婷及高先電影的聲明與事實不符：「詆毀了校長的誠信，陷她於不義。」

校方重申從未批准《給十九歲的我》重新放映

在最新的內部信件中，英華女學校校監蘇成溢強調，學校的重心是引領學生成長：「電影界的事務並非本校的關注重點。」信中明確指出，自2023年2月停止公映以來，根據英華女學校校董會及紀錄片專責小組於今年1月20日的決議，英華女學校至今從未批准《給十九歲的我》以任何形式重新放映。英華女學校重申，在今年2月與張婉婷導演及高先代表會面時，祝慧勤校長已清晰表達，在未獲所有主要拍攝者同意前，絕不同意亦不支持任何形式的放映，並要求對方提供過往的會計帳目以結算款項。

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英華女學校澄清校長「並無說謊」

針對張婉婷與高先電影早前的聲明，英華女學校校監蘇成溢在信中嚴正澄清：「祝校長並無說謊，她所有的職務行為均符合校董會的決議與期望。」信中確認，對方在會上雖曾口頭提及海外參展意願，但從未提供任何具體資料供校方審批。對於目前僵局，校方表示理解導演、製作團隊與發行商持有不同看法，但期望各方能本著愛心和真誠相待的態度，繼續保持溝通，以解決紛爭。

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