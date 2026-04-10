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給十九歲的我丨參展風波越燒越烈 張婉婷由「唔清楚」到怒斥母校講大話 網民質疑：邊個版本先準確

影視圈
更新時間：14:00 2026-04-10 HKT
發佈時間：14:00 2026-04-10 HKT

著名導演張婉婷為母校英華女學校執導的紀錄片《給十九歲的我》近日因入選《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》再度成為焦點，對於校方發聲明稱並未授權紀錄片於電影節進行放映，導演張婉婷聯同製作團隊深夜發表公開信，全面反擊校方說法，直指對母校「公然對社會講大話」感到非常震驚及無法接受。

張婉婷前後不一的說詞被質疑誠信

不過事件未有因此而平息下來，張婉婷曾在聲明上表示校長及副校長在2月26日的會議上並未反對，甚至要求團隊準備影展預算，與校方今日（9日）「未授權」的聲明內容完全相反。有網民質疑張婉婷在4月3日就事件回覆就傳媒稱：「唔清楚。」但4月9日突然稱年初曾與學校商討參展，然後叫學校「唔好講大話」，張婉婷前後不一的說詞也引來網民質疑其誠信。

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張婉婷與母校風波被嘲「精彩過套紀錄片」

導演張婉婷為母校英華女學校拍攝的紀錄片《給十九歲的我》在2023年2月公映曾爆發私隱議而極速暫停公映，當時導演張婉婷曾就事件向受訪者致歉並坦承：「如果真係唔願意，電影唔會再上映。」事隔3年，《給十九歲的我》入選將於4月底舉行的《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》的「特別放映」（Special screenings）有指導演張婉婷等6位幕後團隊會出席，事件惹來外界爭議，張婉婷曾回覆傳媒稱要再了解：「都係發行人搞嘅，我都唔係好清楚。」直到昨晚（9日）在英華女學校發出「未授權」聲明、與電影割席後，導演張婉婷聯同製作團隊深夜發表公開信，全面反擊校方說法，直指對母校「公然對社會講大話」感到非常震驚及無法接受，在信中驚爆今年初已開始與校方商討參展事宜，校長及副校長在2月26日的會議上並未反對，甚至要求團隊準備影展預算，與校方今日「未授權」的聲明內容完全相反。為此有網民質疑：「張婉婷作為導演，嗰頭話唔知，依家一齊發聲明，又話條片已剪去某部份，誠信呢？」、「導演唔係話自己唔知情嘅咩？」、「點解張女士第一日行出嚟要講大話，佢唔清楚事件？」亦有人說：「呢單嘢啲花生真係不得了，鬼打鬼。」、「啲花生仲精彩過套紀錄片」、「想不到這套紀錄片2026還有後續風波。」

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兩位主角「阿聆」與「阿佘」立場不變

兩位主角「阿聆」與「阿佘」先後重申，她們反對公映的立場不變。「阿佘」更指，校方曾徵詢其意願，她已明確反對，未料電影仍被送展，令她對製作團隊「極度失望」。其後「阿聆」的好友、英華舊生恭心更在社交平台發表長文，力撐同學並直斥張婉婷的拍攝手法，她寫道：「我未見過有咁多旁白嘅紀錄片」，認為導演利用剪接權，將同學的私密生活強行塞入其預設的劇本中：「我非常印象深刻，當日戲院入面坐滿張婉婷嗰個年紀嘅長輩。成套戲明明記錄緊一班未成年人最赤裸脆弱嘅時刻，但場內竟然不斷、真係不斷傳出陣陣笑聲。佢哋真係睇得超級過癮。呢套戲受眾從來不是我哋，佢係張婉婷用嚟服務呢班長輩嘅「自我感動」同「娛樂消遣」，去滿足佢嗰個年紀嘅人對後生仔嘅獵奇心理，為佢哋量身製造嘅回春藥。最後，其他人我唔知，但係我知阿聆肯定冇同意過呢套戲攞去意大利放映。」

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