給十九歲的我丨捲參展風波宣布退出遠東電影節 發行商高先電影保留法律權利

備受爭議的紀錄片《給十九歲的我》原擬赴《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》放映，近日卻鬧出未獲校方授權，與導演張婉婷各執一詞，陷「羅生門」風波。發行商高先電影今日（12日）宣布，鑒於近日事態發展，決定不會安排該片參展。

《給十九歲的我》陷「羅生門」

負責發行紀錄片《給十九歲的我》的高先電影（GoldenScene）宣布，已決定不會安排電影參展。高先電影稱對此深感遺憾，並保留一切法律權利，以維護公司聲譽及權益。

意大利烏甸尼遠東電影節於4月24日至5月2日舉行，據電影節公布的片單，《給十九歲的我》以特別放映類別入圍「非競賽單元」，並在電影節期間放映，導演張婉婷及團隊成員原定屆時出席。

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《給十九歲的我》爭議各執一詞

《給十九歲的我》至少兩名片中主角，先後公開表示不同意電影以任何形式公映。「阿佘」指曾明確向校方反對參展，但仍從新聞報道才得知電影將會上映，令她對製作團隊「極度失望」。「阿聆」好友、英華舊生恭心在社交平台發長文，直斥導演張婉婷的拍攝手法，認為導演利用剪接權，將同學的私密生活強行塞入其預設的劇本中。

作為《給十九歲的我》版權持有者，英華女學校隨後發表聲明，指在未得主要拍攝者一致同意前，不會同意《給十九歲的我》任何形式的放映，且從未授權《給十九歲的我》於遠東電影節放映。

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電影發行商高先電影及導演張婉婷與製作團隊，卻對校方的說法提出質疑。高先電影日前發聲明反駁，指根據發行合約，校方已授權公司作國際發行，並安排電影參與國際影展。張婉婷團隊亦發出公開信，對校方「公然對社會講大話」感到非常震驚，指曾與校方高層會面，對方當時並無反對參展。

《給十九歲的我》曾上映四天

《給十九歲的我》自2023年2月在香港公映以來，爭議不斷。 當時片中主角之一的「阿聆」發表萬字長文，控訴校方及導演張婉婷未理會其反對，堅持讓電影公映，引發社會對拍攝倫理及學生私隱的廣泛關注。事件更牽涉香港單車運動員李慧詩，她指控電影未經她同意便使用其訪問片段。最終《給十九歲的我》在上映僅四天後便宣布暫停公映。

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