何超蕸離世｜何猷君極哀傷上載黑白照悼念  透露姐姐私下可愛性格：妳離開得太早

賭王何鴻燊二房三女、信德集團執行董事何超蕸於今日（12日）傳出離世消息，終年約60歲。信德集團其後發出正式公告，證實其死訊，並代表家屬發布哀悼聲明，表示何超蕸臨終時，家人均陪伴在側。

何超蕸何猷君感情深厚

對於同父異母的姐姐何超蕸突然離世，四房四子何猷君感到極度悲痛。他於IG上載一張與姐姐的黑白合照以作悼念。從照片中可見，兩人感情極深，何超蕸雖然貴為長輩，但面對這位相差20多年的弟弟，臉上不但沒有擺出架子，反而流露出祥和的表情，眼神中更充滿著對弟弟的憐惜之情，可見二人關係親厚。

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何猷君讚何超蕸真正強者

何猷君在悼文中透露了姐姐私底下的為人，並以英文寫下對姐姐的思念：「Maisy 家姐, rest in peace. Always bubbly, funny, hardworking. Gone too soon, we’ll miss you. You were a real G.」字裡行間流露出他對姐姐的無限思念，並讚揚她為人風趣、幽默、勤力，更形容她是「一個真正的強者」，可見何超蕸在他心中地位超然。

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