賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家

賭王何鴻燊與二太藍瓊纓年約60歲的三女、信德集團執行董事何超蕸今日（12日）離世，臨終時家人均陪伴在側。信德集團已發出正式公告，證實其死訊，並代表家屬發布哀悼聲明，消息震驚各界。據《星島頭條》獨家消息，何超蕸受乳癌困擾多年，因乳癌復發，在養和深切治療部留醫，無奈不敵病魔，撒手人寰。

何超瓊偕弟妹哀告

何超蕸的姊姊何超瓊、何超鳳、妹妹何超儀、弟弟何猷龍聯合發出家屬通告：「我們最親愛的妹妹何超蕸於2026年4月12日安詳辭世，臨終前家人一直陪伴身邊。感謝各界慰問與關心，在此沉痛時刻祈請理解與包容。」字裡行間流露出對何超蕸離世的無盡哀痛與不捨。

1966年出生的何超蕸，曾被賭王何鴻燊稱為最能幫忙的女兒，畢業於美國加州佩珀代因大學，主修電訊學及心理學，獲文學士學位，2018年獲香港大學頒授名譽大學院士殊榮。何超蕸生前出任信德集團有限公司執行董事，集團經營房地產發展、交通運輸、酒店及消閒和投資等業務。

何超蕸生前熱心公益

何超蕸又熱心公益，生前擔任多項公職和社團成員，曾任東華三院董事局總理及董事局主席、香港遼寧社團總會創會會長、香港義工聯盟常務副主席等。何超蕸於2016年獲授銅紫荊星章，在2024年獲政府委任為非官守太平紳士。

何超蕸去年11月曾為其出任創會會長的香港遼寧社團總會拍片，微笑呼籲市民踴躍在立法會換屆選舉投票，指香港的未來需要你我一同參與，發揮公民責任。另外，大埔宏福苑大火事故後，何超蕸曾與何超瓊、何超鳳以及信德集團，向大埔宏福苑援助基金捐出1,000萬元，支援受火災影響市民，並深切哀悼殉職的消防人員，向其家屬致以慰問。