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何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走

影視圈
更新時間：16:02 2026-04-12 HKT
發佈時間：16:02 2026-04-12 HKT

年約60歲的賭王何鴻燊二房三女何超蕸，今日（12日）傳出離世消息，由家人何超瓊、何超鳳、何超儀、何猷龍聯合發出公告，證實死訊。何超蕸生前活躍於公益界，早年經常現身時尚名人圈子，與楊千嬅非常好友。

何超蕸楊千嬅私交甚篤

何超蕸與楊千嬅非常私交甚篤，楊千嬅2010年舉辦婚宴時，何超蕸擔任姊妹團一員，楊千嬅懷孕期間，曾被見到與何超蕸相聚。何超蕸亦曾邀請楊千嬅出席東華三院的籌款活動，兩人也曾共同參與慈善捐款。

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黎芷珊的姑姐黎婉華為賭王何鴻燊元配，黎芷珊從小便與姑丈何鴻燊二房的女兒何超蕸成為同校同學，二人從小學至中學都是同學。黎芷珊早年創業推出太陽眼鏡品牌，獲何超蕸現身支持。

王賢誌悼念何超蕸

王賢誌曾與何超蕸出任東華三院董事局成員，王賢誌得悉何超蕸死訊，在IG限時動態發文悼念：「感謝您當年在東華的帶領，讓我有機會接力服務。您不只在工作上待我如摯友，更把我另一半也當作好朋友，無私分享，從不計較。我會永遠記得與您一起走過的地方、嚐過的美食、看過的世界⋯特別是緬甸那些獨特的角落，如果沒有您，我大概永遠無法深入體會。在我最困難的時候，尤其是媽媽離世，您不怕疫情、親自來送別；就算這兩年正值自己人生低潮，您也為我打氣，給予我鼓勵！這一切，我一輩子都不會忘記！願您安息，一路好走。」

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