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鄭雷離世｜去年尾最後照片曝光 牙齒所剩無幾仍精神飽滿 健美先生出身曾演《笑傲江湖》

影視圈
更新時間：21:01 2026-04-12 HKT
發佈時間：21:01 2026-04-12 HKT

香港娛樂圈再傳噩耗，曾在古天樂版《神雕俠侶》中以「裘千仞」一角深入民心的資深演員鄭雷，已於上月25日安詳辭世，今午於香港殯儀館舉行。

鄭雷的最後照片

鄭雷先生淡出螢光幕多年，其健康狀況一直備受關注，兩年前更一度誤傳死訊。直至去年11月，其好友兼香港動作指導吳育樞分享了鄭雷的近照，才平息了謠言。從這張最後曝光的照片中可見，鄭雷先生雖然老態盡現，頭髮與鬍鬚已然花白，口中牙齒亦所剩無幾，但依然精神飽滿，面露微笑。吳育樞當時配文指他「仍然精神飽滿」，感謝外界關心。

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鄭雷「壽終正寢」未有大病

吳育樞於網上，透露鄭雷是「壽終正寢」，這說明了鄭雷的晚年應未受重大疾病的折磨，是安詳地走完人生最後一程。吳育樞同時澄清，鄭雷近年一直在香港生活，所謂「移民加拿大」純屬謠言。

鄭雷健美先生出身

鄭雷的生平堪稱香港武俠電影的活歷史。他原為健美先生，1963年參加邵氏電影公司的演員招募，在千人中與王羽一同脫穎而出，其後更與羅烈、張翼、解元並稱為「邵氏五虎」，是導演張徹的第一代弟子。在邵氏期間，他參演了《虎俠殲仇》、《獨臂刀》等經典武俠片，以硬朗形象與紮實身手，成為那個輝煌時代不可或缺的面孔。

鄭雷健曾演出《神雕》、《笑傲江湖》

其後，鄭雷轉戰電視圈，在佳藝電視、亞洲電視及TVB均留下了大量經典角色。除了觀眾最為津津樂道的95版《神雕俠侶》中的「裘千仞」外，他還在呂頌賢版《笑傲江湖》中飾演「木高峰」，以及在經典劇集《陳真》中扮演令人印象深刻的大反派。從影近四十年，鄭雷先生甘當綠葉，雖多為配角，卻用精湛的演技賦予了每個角色生命力，是無數觀眾心中的「金牌綠葉」和童年回憶。

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