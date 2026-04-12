前TVB「金牌綠葉」鄭雷離世今午設靈  靈堂佈置簡約家屬拒受訪  曾演古天樂《神雕》裘千仞

TVB「金牌綠葉」，曾於古天樂版《神雕俠侶》中飾演裘千仞的鄭雷離世，今日下午於香港殯儀館設靈。曾被封為「邵氏五虎將」的鄭雷，已經淡出演藝界多年，並傳出他已移居加拿大，於兩年前已被誤傳死訊。今午他正式設靈，原名鄭鴻榮的他接受親人的最後道別，靈堂的布置以簡潔為主，寫上「永遠懷念」四字，而其家人表示不接受訪問。

鄭雷遺照穿黑西裝神情和藹

根據資料，鄭雷生於1944年，但香港動作指導、男演員吳育樞就指鄭雷應該比資料顯示的大10年。鄭雷以健美先生身份出身，所以在靈堂中除了其身穿黑色西裝、結上紅色領帶的遺照外，更放有他赤裸上身、盡顯肌肉的照片。鄭雷的一對子女鄭子斌和鄭嘉寶，都有跟另一半送上花牌，寫上「父親大人冥鑑 永遠懷念」和「岳父大人冥鑑 永遠懷念」。

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鄭雷被封邵氏五虎將

根據資料，鄭雷1944年10月5日出生於中國黑龍江省佳木斯市，他出身健美先生，曾效力TVB和亞視，為張徹第一代弟子，與王羽、羅烈、解元、張翼並稱「邵氏五虎將」。

鄭雷曾演TVB《神雕俠侶》裘千仞

鄭雷1965年通過邵氏電影《虎俠殲仇》入行，參演《獨臂刀》《邊城三俠》等武俠片。1975年轉投佳藝電視，1979年加入麗的電視（亞洲電視）參演《大俠霍元甲》《陳真》等劇。1990年簽約TVB參演《獅王之王》等劇集，期間曾演《神雕俠侶》裘千仞、《天龍八部》烏老大等經典角色。2002年以弟子身份出席張徹葬禮並參與叩拜儀式。

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