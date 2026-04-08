宣萱感言古天樂郭羨妮落淚 《尋秦記》演員聚首商場全場大合唱「天命最高」掀回憶殺

《尋秦記》電影版上映至今票房報捷，截至2026年4月6日，港澳累計票房已達$97,654,962，成績斐然。昨晚古天樂率林峯、郭羨妮、朱鑑然、陳國邦、黃文標謝票，之後宣萱與歐瑞偉亦歸隊，聯同一眾演員出席「奧海城×尋秦記 銀幕×螢幕大合體之齊齊睇電視劇大結局見面會」，與數百名粉絲齊齊睇電視。當劇情播到林峯飾演的趙盤大獲全勝，並霸氣宣告自己的天下要永存萬世、歲歲不休時，現場觀眾更齊聲高呼「萬歲、萬歲、萬萬歲」，氣氛非常熱烈。

宣萱重演點穴 古仔搞笑「報復」

在互動聊天環節中，司儀C君邀請宣萱即場重演經典點穴場面，只見她在古天樂肩膊前左點右點，粉絲即時起哄。之後古天樂亦趁機「報復」，笑問現場觀眾是否想睇他點宣萱穴，還打趣說：「你篤得咁過癮吖嗱？」最後古天樂伸手篤向宣萱背脊，場面十分搞笑。另一高潮位則是滕麗名與古天樂重演大結局中善柔伏在項少龍心口、試探三女共侍一夫的一幕，滕麗名更乘機講出角色當年未有講出口的心聲：「其實我好想叫你留低我！」其後司儀陸永再拉埋歐瑞偉上台，安排在「Plus+多元宇宙版」中曾親吻古天樂的他伏在古天樂心口歐瑞偉即扮嬌嗔說：「點搞呀，俾人搞掂咗！」惹來全場爆笑。

宣萱感性致謝 古仔林峯獻唱圓滿落幕

來到活動尾聲，眾主演亦真情流露。宣萱感性表示：「你哋覺得我哋帶咗好多快樂畀你哋，其實我哋呢幾個月睇到你哋嘅反應、支持同分享，都帶咗好開心嘅感覺畀我哋。好多謝你哋畀機會我人生經歷呢樣嘢。」郭羡妮更感動落淚，她說：「25年前拍第一部劇，25年後好多嘢都改變咗，但大家都好似冇變過，真係好感動。」為答謝現場觀眾支持，一眾演員最後更與全場大合唱《天命最高》，掀起回憶殺，古仔一度感動落淚，身旁的宣萱輕拍他膊頭安慰。另一旁的郭羡妮也感動挨在宣萱肩膊哭。古天樂其後亦獻唱新歌《世紀大騙局》，林峯則送上經典歌曲《愛在記憶中找你》助興，為整晚見面會畫上圓滿句號。