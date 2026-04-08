古天樂眼疾未癒開工 被郭羡妮獻計戴眼鏡拍戲 取笑：感覺很「伯父」

古天樂、郭羡妮、滕麗名、林峯、朱鑑然、陳國邦、黃文標及導演黎震龍昨晚出席電影《尋秦記 Plus+多元宇宙版》謝票場暨「齊齊睇電視劇《尋秦記》大結局見面會」活動。古天樂表示，由1月1日起謝票至現在，這次應該是電影《尋秦記》最後一次謝票活動，他笑言：「不是謝票謝到端午節吧！若謝票謝到過聖誕節我話你叻！」對於票房還差一點便破億，他希望觀眾繼續支持，他們會做好他們的工作。

滕麗名笑談豪宅意外曝光

至於要在晚上11時與觀眾一起看劇集《尋秦記》大結局，滕麗名表示，從未試過這麼夜，為了這活動這兩天她在家煲劇看足39集，因為老公朱建崑去了滑雪不在家。被問到是否不慎讓複式豪宅意外曝光？郭羡妮也忍不住大讚她的家居很靚，對此，滕麗名謙虛笑指，只是鄉村地方而已。

古天樂拆解劇情謎團

古天樂在電視台流行與觀眾同看劇集大結局做宣傳活動時，他早已經離開了電視台，郭羡妮與他異口同聲表示，從未試過出席這種活動，不過，古天樂晚上仍有追看劇集《尋秦記》，他笑言：「昨晚看第39集時呂不韋及嫪毐還未死，我有沒有看錯呢？」郭羨妮還清楚記得，當年她一開始是拍攝最後大肚一幕，之後再開始拍其他，很多人問腹中的孩子去了哪裡？她當場也問古天樂：「孩子去了哪裡？」古天樂笑指：「遲些會有交代。」

古仔眼疾無礙拍新片

由於古天樂的眼睛仍未完全康復，問到快將開拍電影《九龍城寨之終章》可因此受到影響？古天樂表示沒有影響。郭羡妮即笑對他說：「你戴眼鏡拍攝便可，感覺很『伯父』，但我很喜歡！」古天樂沒好氣地問她：「你很鍾意『伯父』？但我不是演『伯父』。」此外，古天樂的新歌《世紀大騙局》在某銷售排行榜奪冠，他卻完全不知道，並笑指自己的貓貓正為新歌宣傳中，郭羨妮卻變身「問題兒童」問古天樂：「為何是黑貓，我現在知道是黑貓了，因為過往很多人用黑貓來代表你，我一直也不明白。」古天樂即窒她說：「你現在知道牠是黑貓，很犀利喎！你去公園問問那些『伯父』。」

阿滕若得獎揀攬古天樂唔攬老公

另外，滕麗名憑電影《尋秦記》入圍角逐香港電影金像獎「最佳女配角獎」，被問到可會和老公結伴出席？她表示不會了，因為怕萬一真的獲獎，當下不知究竟攬老公還是攬古天樂？所以決定了要攬老闆古天樂，老公便不會出現。

滕麗名避談TVＢ新政策

又，《東周刊》獨家爆，TVB為嚴管旗下藝人的社交網絡風險，強制要求旗下藝人將IG、FB、小紅書等社交平台帳號密碼交由公司「中央管轄」，惟有藝人拒就範而遭雪藏。問滕麗名可有收到通知？她即說：「與我無關，我經理人公司不是TVB，（覺得有沒有影響？）不關我事，不知道有沒有影響。」

