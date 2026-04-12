崔碧珈疑控告「大隻佬Rocky」 指被侵犯私隱隨時對簿公堂 鄭健樂：信狗好過信人

58歲「大隻Rocky」鄭健樂與37歲的崔碧珈之間，近日發展出一段羅生門戀情，鄭健樂為證明自己並非「痴漢」，早前選擇公開二人過去的WhatsApp對話截圖，力證曾與女方有過一段長達兩個月的「崔樂戀」。近日事態又有新發展，崔碧珈於昨日（11日）在社交平台連發多則帖文，引用有關「起底」及「侵犯私隱」的法律條文，疑通過法律手段直接要鄭健樂封口。

崔碧珈分享法律條文暗示被誹謗

崔碧珈近日在IG限時動態中，先以灰底黑字寫下「請自重，並尊重法律」，矛頭直指公開私人訊息的行為。她隨後詳細列出於2021年修訂的《個人資料（私隱）條例》第64條，指明任何未經資料當事人同意下，披露其個人資料意圖或罔顧是否會對當事人造成指明傷害，即屬犯罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁5年。除了潛在的刑事責任，崔碧珈亦引用《香港人權法案》中關於民事侵權及誹謗的內容，指出若披露的對話涉及斷章取義或損害名譽，當事人有權提出控告。而且因為事件已進入法律程序，兩位當事人也不願多談，崔碧珈僅回應傳媒「謝謝關心」，至於鄭健樂則表示感到不開心，他於IG亦疑似表達心聲，上載他跟小狗的合照，並謂「狗是忠心的朋友，信狗好過信人」，似意有所指。

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崔碧珈拒愛大隻Rocky反被網絡欺凌

自從「崔樂戀」曝光後，網民將鄭健樂封為「純愛戰士」，許多網民認為他只是想討回公道，而崔碧珈在IG上傳了一段自己彈奏鋼琴的短片，並寫道：「文字是有重量的，願我們都能在按出發送鍵之前，多一點同理心，溫柔待人，其實也是在溫柔待己。」她更附上「#選擇善良」、「#停止欺凌」等標籤，似乎在暗示自己才是事件中的真正受害者。

鄭健樂、崔碧珈戀情疑難敵外界壓力致分手

鄭健樂與崔碧珈因健身結緣的「父女戀」，最終因外界壓力而告吹。鄭健樂原期望與舊愛崔碧珈重修舊好，豈料如今卻掀起一場法律風暴。崔碧珈在帖文中最後強調：「從來沒打算把幸福隱藏，必定會在彼此尊重與共識下，由我親自和大家愉快地分享。」一班網民繼續「食花生」，靜待事態的發展。

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網民力撐「純愛戰士」鄭健樂