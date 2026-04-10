崔碧珈為父女戀傳復合解畫？懶理「大隻佬Rocky」鄭健樂箍煲：單方面虛構親密情節

「大隻佬」鄭健樂（Rocky）與崔碧珈（Anita）相差21歲的「父女戀」，近日迎來戲劇性轉機，正當外界以為戀情復合有望，崔碧珈今日（10日）在社交平台發文，似乎是為戀情畫上句號，卻隻字未提Rocky。她表示，因為不想近日的事情被再度無限發酵，所以打算作最後一次交代，好讓事情告一段落。她強調，對於近日在完全不知情下，再次被單方面披露並誇大甚至描繪了一些虛構的私人親密情節，她已在數月前完整交代，這次決定不再作任何解釋。她表示，現在的她會帶著這份平靜，繼續專注於眼前的工作與挑戰。

Rocky日前疑自爆與崔碧珈復合

「崔樂戀」自分手一個多月後，早前有指崔碧珈主動私訊Rocky，更問他「你有冇新女朋友」，讓Rocky認為復合有望，繼而力追女神。他不僅為被遺棄的小狗開設IG帳戶並同時標註二人，更在自己的IG主頁開設名為「崔樂戀」的限時動態精選，儲存二人點滴，並分享多則愛情語錄，似乎想以真心打動對方。

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Rocky曾單方面認愛

回顧這段相差21年的戀情，當初爆出時曾被形容為「羅生門」，後經Rocky證實二人確實拍拖，惟女方難抵輿論壓力而提出分手。如今崔碧珈主動破冰後又再發文，加上Rocky的積極行動，令外界均十分關注這對「父女戀」的後續發展。

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