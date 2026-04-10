肥媽晒馬國3600呎複式豪宅  憶亡夫相處點滴騷「愛的信物」 老公癌逝6年時刻念掛

現年72歲的TVB藝人肥媽（Maria Cordero），近日在社交平台分享影片，展示她回到位於馬來西亞沙巴的3600呎豪宅度假。這棟豪宅是她與亡夫Rick在生時一同購入，充滿了二人的甜蜜回憶。雖然丈夫已離世近6年，但屋內的一事一物都讓肥媽觸景傷情，言語間流露出對亡夫無盡的思念。

肥媽馬國大宅極豪華

從影片中可見，肥媽的豪宅內部裝修簡潔而空間感十足。一進門便是一個寬敞的開放式廚房，客廳則擺放了三張大沙發和一張七人飯桌，顯得極為闊落。客廳外還有一個露台，設有小型泳池，並能眺望一片優美山景。

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肥媽大宅充滿亡夫愛的回憶

在介紹豪宅時，肥媽憶起與亡夫的相處點滴，處處都充滿著丈夫對她的愛。她指著窗邊一個特大的不鏽鋼廚櫃，深情地表示這是由亡夫親手為她打造的，「我每一間屋子都有的，我老公做的」。她解釋，丈夫為了讓熱愛下廚的她能方便取用廚具，特意設計了這個開放式廚櫃，讓她不用在櫃桶裡費時尋找。

肥媽憶亡夫昔日身影

肥媽憶亡夫昔日身影

除了愛心廚櫃，屋內另一個角落也勾起了肥媽的回憶。她指著客廳窗邊的位置說：「我老公最喜歡在晚上坐這裡，喝咖啡、抽煙，看著藍天。」她描述，丈夫最愛在此處欣賞遠方清真寺的日落景色，看著天空由藍色漸變為粉紅和橙色。另外看到家中的另一處，肥媽就若有所思道：「這裏是我老公放高爾夫球裝備的地方。回來老家，真的好有熟悉的感覺。」，昔日丈夫的身影彷彿仍在眼前，對比今日物是人非，令聞者心酸。

肥媽丈夫離世6年

肥媽的丈夫Rick於2017年確診肺腺癌，她為治好丈夫曾豪花逾600萬，可惜Rick最終在2020年底病逝。如今肥媽重遊這座本應是二人「拍拖」的愛巢，卻只剩下她獨自一人。雖然丈夫已離世，但從肥媽對家中每件舊物的珍視，可見她對丈夫的愛從未減退，依然十分掛念他。

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