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成龍72歲生日同房祖名世紀破冰  溫馨搭愛兒膊頭父愛滿溢  曾形同陌路關係疏離

影視圈
更新時間：20:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：20:00 2026-04-09 HKT

國際巨星成龍於4月7日迎來72歲生日，他沒有舉辦盛大的生日派對，反而選擇低調與兒子房祖名同遊廣東惠州。父子倆久違的同框畫面，尤其是成龍溫柔地搭著兒子肩膀的照片在網上曝光後，迅速引發熱議，感動無數網友，見證了這對曾關係疏離的父子，在多年後終於迎來世紀和解。

成龍父子遊惠州

根據網友分享的照片，當天成龍與房祖名的打扮都十分樸實低調。72歲的成龍身穿一件淺色短袖上衣，儘管已屆古稀之年，身型依舊挺拔，精神矍鑠，在遊覽景區時全程聚精會神，絲毫不見巨星架子。身旁的兒子房祖名則以一身黑色短袖配同色系棒球帽的簡約造型現身，43歲的他顯得沈穩內斂。

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成龍溫馨搭房祖名膊頭

在眾多照片中，最令人動容的一幕，是父子二人在一棵巨大的古樹下並肩而坐。畫面中，成龍非常自然地將手搭在房祖名的肩上，兩人湊在一起愉快地交談，房祖名更一度指向遠方與父親分享所見，父子間的親暱互動，流露出藏不住的溫情，完全擺脫了過往的疏離感。

成龍房祖名玩騎膊馬

這張溫馨的搭肩照，讓不少資深粉絲集體感慨。有粉絲挖出房祖名和成龍多年前的童年舊照，照片中年幼的房祖名，開心地騎在成龍的脖子上，笑得天真爛漫，而成龍則一臉溫柔地托著兒子，父愛滿溢。兩張照片時隔數十年，當年的小男孩已長大成人，而曾經意氣風發的父親也添了歲月的溫柔，強烈的對比讓網友感嘆：「時光仿佛倒流了二十年，看到這畫面真的想哭。」

成龍房關係真正破冰

事實上，成龍與房祖名的父子關係並非一直如此和睦。成龍曾在採訪中坦言，早年因專注演藝事業，加上對兒子要求過於嚴格，導致父子關係變得非常疏遠，一年甚至只通一個電話。隨著年歲漸長，成龍也漸漸看開，不再對兒子有過高要求，只願他平安快樂。或許正是這份轉變，融化了父子間的堅冰。從今年2月一同前往米蘭，到這次在惠州共度生日，頻繁的溫馨同遊，證明了這對父子在經歷了數十年的隔閡後，終於真正和解。

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