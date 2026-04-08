黃子韜面青口唇紫現「病容」？粉絲憂現猝逝先兆 「百億富二代」曾做開腦手術錄影缺氧

現年32歲、有「百億富二代」之稱的內地男星黃子韜，近年事業與愛情兩得意，但其健康狀況卻頻頻亮起紅燈，令粉絲極為憂心。日前，他與妻子徐藝洋深夜一同直播，畫面中的黃子韜面容憔悴，不僅黑眼圈深重，臉色更是蒼白無血色，而最令人擔憂的是，他的嘴唇呈現不尋常的紫色，精神狀態極差。

黃子韜面青口唇紫

直播期間，粉絲不斷留言表達關心，直指他嘴唇發紫可能是心臟問題的警號，建議他立即去醫院檢查。黃子韜起初還不以為意，甚至開玩笑回應：「兄弟，你是來給我送（咒我）的嗎？」話音未落，一旁的妻子徐藝洋立刻嚴肅地打斷他：「你不要說這個話，真的要檢查！」她憂心忡忡的表情和嚴厲的口吻，顯示出對丈夫健康狀況的極度擔憂，並訓斥他不應拿健康開玩笑。

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黃子韜妻子將安排全身檢查

徐藝洋於直播中感謝大家的提醒，並表示黃子韜去年已做過一次基本身體檢查，結果並無大礙。但她鄭重承諾：「今年我準備讓他再去做一下（全身）檢查。」她強調健康問題絕不能掉以輕心，必須進行更全面的評估才能讓大家安心。然而，網民的憂慮並未因此減退，許多人擔心黃子韜拼命三郎的工作態度會拖垮身體，甚至害怕他會成為下一個因過勞而倒下的藝人，留言「擔心他會猝逝」。

黃子韜曾做開腦手術錄影缺氧

事實上，黃子韜體弱多病的狀況由來已久。他曾自爆6歲時因腦出血接受開腦手術，頭上縫了43針，險些成為植物人。長大後，即使工作繁忙，身體也頻頻發出警號，錄製綜藝《宇宙閃爍請注意》時曾呼吸困難，在浸溫泉環節突然臉色慘白、呼吸急促，疑似出現缺氧情況，需緊急中斷拍攝，由工作人員攙扶離場。去年又曾被中醫診斷為「腎氣虛弱，脾胃代謝欠佳」。他亦試過2022年感染新冠病毒時，一度高燒至40度，另外過去亦曾因通宵錄影引發呼吸道感染，需依賴吸氧才能完成工作。

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