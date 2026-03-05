「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患

現年32歲、有「百億富二代」之稱的男星黃子韜，近年事業愛情兩得意，但身體狀況卻頻頻亮起紅燈。日前他在錄製綜藝節目《宇宙閃爍請注意》時，於浸溫泉環節突然呼吸急促、臉色慘白，更難受地高呼「腦子好難受」，疑似出現缺氧情況，情況驚險，迫使節目組緊急中斷拍攝。

黃子韜出現猝逝先兆？

從節目畫面可見，黃子韜臉色極差，明顯不在狀態，對著鏡頭表示「我可能玩不了這一部分」，隨後便在工作人員的攙扶下離場休息。幸好，經過約15分鐘的調整後，黃子韜狀況好轉並敬業地完成剩餘拍攝。然而，這次突發事件已令大批粉絲心驚膽顫，擔心這是否身體過勞的警號，更有網民憂慮是「猝逝先兆」。

黃子韜光顧頭療店面色蒼白

令人憂心的是，節目播出後，昨日（28日）有網民在重慶偶遇黃子韜。他被拍到光顧一家頭療店，該店主打「釋壓頭療、肩頸放鬆」，似乎他本人也意識到身體狀況需好好保養。根據網民所拍得的照片，即使戴著口罩，仍看得出他當時依然面青唇白，氣色極差，健康狀況令人擔憂。

黃子韜曾做開腦手術險變植物人

事實上，黃子韜的病史相當令人心疼。他曾自爆6歲時因腦出血接受開腦手術，頭上縫了43針，醫生更警告若延誤治療，最嚴重會變成植物人。此外，他去年曾被中醫診斷為「腎氣虛弱，脾胃代謝欠佳」；也曾因通宵錄影引發呼吸道感染，需吸氧才能完成工作；2022年感染新冠病毒時更一度高燒至40度。

黃子韜名副其實百億富二代

黃子韜於2012年以韓團EXO成員身份出道，後與公司解約並回中國發展。其父為了支持他的明星夢，毅然成立「龍韜娛樂」公司。2020年，其父因病驟逝，黃子韜繼承了百億家產，成為名副其實的「百億富二代」。雖然事業有成，更於去年與女星徐藝洋結婚，但體弱多病的體質，加上拼命三郎的工作態度，讓外界極度擔心他的健康會隨時崩潰。不少粉絲紛紛留言，希望他能以健康為重，「錢是掙不完的，健康無價」、「不缺資源，真的無需硬扛」。

